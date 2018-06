Deslizamento em mina da Colômbia deixa três mortos

Ele acrescentou, em declarações à Rádio Caracol, que mais duas pessoas tiradas da mina tinham sido levadas para o hospital.

Mas Claros ofereceu pouca esperança para aqueles que não foram retirados inicialmente após o desmoronamento. Ele alegou que alguns dos trabalhadores foram soterrados por pelo menos 60 metros de terra. "É impossível que alguém possa ter sobrevivido", disse Claros. "Há muita terra, pedras e lama".

O acidente ocorreu por volta da meia-noite (horário local) em uma área rural do município de Santander de Quilichao, a cerca de 315 quilômetros ao sudoeste de Bogotá, disse o governador de Cauca, Temístocles Ortega.

"É uma mina ilegal, até agora três corpos foram recuperados e não sabemos se há mais vítimas", disse Ortega em uma entrevista por telefone com a Associated Press. Ele acrescentou que as máquinas de mineração ilegais "abrem enormes buracos para extrair ouro". De acordo com Ortega, por ser ilegal, a mina trabalhava 24 horas por dia.

As tarefas de busca estão sendo feitas pelo Exército, polícia, Defesa Civil, Cruz Vermelha e da comunidade. Com informações da Dow Jones e Associated Press