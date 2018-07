Deslizamento soterra 30 na China

Enchente destrói prédio em Sichuan. (Foto: Reprodução/CCTV/ Reuters)

PEQUIM - Um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas na província chinesa de Sichuan deixou ao menos 30 pessoas soterradas, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira, 10, à agência oficial Xinhua. O deslizamento de terra ocorreu nesta manhã na cidade de Zhongxing, próximo ao município de Dujiangyan, um dos mais afetados pelo terremoto de Wenchuan, que causou 90 mil mortes em maio de 2008.

De acordo com as autoridades, várias equipes dos bombeiros foram deslocadas à região do acidente para tentar socorrer os soterrados, embora as condições climáticas tenha prejudicado a operação de resgate.

As cheias do Rio Panjiang causaram ontem na mesma província a queda de uma ponte na cidade de Jiangyou. Em consequência deste incidente, vários veículos caíram na água e pelo menos 12 pessoas seguem desaparecidas. Além disso, outras duas pontes também caíram na mesma região, muito montanhosa.

O serviço meteorológico nacional advertiu hoje que as fortes chuvas continuarão afetando a província de Sichuan nos próximos dias e, por isso, a região segue em "alerta azul", a quarta maior do sistema de prevenção de desastres nacional. O sul da China registra fortes chuvas e inundações todos os anos, principalmente no verão, um fato que causa centenas de vítimas a cada estação. / EFE