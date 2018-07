Deslizamentos de terra matam 11 pessoas no Nepal Deslizamentos de terras causados pelas chuvas das monções bloquearam estradas e mataram 11 pessoas no Nepal - dez habitantes locais e um turista holandês - no país do Himalaia, disseram hoje as autoridades. As 11 mortes ocorreram ontem e mais deslizamentos foram reportados hoje, disse o Centro de Operações de Emergências. A queda de barreiras cortou rodovias e interrompeu as telecomunicações em muitas regiões. Por isso, notícias sobre os desastres continuam a chegar aos poucos à capital Katmandu.