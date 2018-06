Deslizamentos de terra na Indonésia deixam 16 mortos

Segundo ele, outros seis moradores estão recebendo tratamento em um hospital, um deles em situação crítica. Entre as vítimas fatais estão três crianças de oito a nove anos, cujos corpos foram encontrados enquanto o resgate procurava por nove pessoas que teriam sido atingidas pelo deslizamento.

Na província vizinha de Jambi, dias de fortes chuvas provocaram um deslizamento em um campo da petrolífera estatal Pertamina Geothermal Energy, no sábado. O número de mortos no local chegou a cinco após outro corpo ter sido retirado dos escombros neste domingo. As informações são da Associated Press.