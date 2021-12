Desmond Tutu, arcebispo da África do Sul e vencedor do Nobel da Paz, morre aos 90 anos

O arcebispo Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e veterano da luta da África do Sul contra o apartheid, morreu aos 90 anos, na Cidade do Cabo. A informação foi divulgada na madrugada deste domingo, 26, pelo governo sul-africano.

"O falecimento do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto na despedida de nossa nação a uma geração de notáveis ​​sul-africanos que nos legou uma África do Sul libertada", disse o presidente Cyril Ramaphosa.

Tutu foi considerado a consciência da nação por negros e brancos, um testemunho duradouro de sua fé e espírito de reconciliação em uma nação dividida.

Ele pregou contra a tirania da minoria branca e mesmo após seu fim, nunca vacilou em sua luta por uma África do Sul mais justa, chamando a elite política negra para prestar contas com tanta agressividade quanto ele fez com os africanos brancos. Em seus últimos anos, ele lamentou que seu sonho de uma "Nação Arco-Íris" ainda não tivesse se tornado realidade.

No cenário global, o ativista de direitos humanos argumentou sobre uma variedade de assuntos, desde a ocupação dos territórios palestinos por Israel aos direitos dos homossexuais, mudança climática e morte assistida — questões que consolidaram o amplo apelo de Tutu.

Questionado sobre se tinha algum arrependimento a respeito de sua aposentadoria como arcebispo da Cidade do Cabo, em 1996, Tutu disse: "A luta tendia a me tornar uma pessoa abrasiva. Espero que as pessoas me perdoem por quaisquer feridas que eu possa ter causado.”

Mandela

Falando e viajando incansavelmente ao longo da década de 1980, Tutu se tornou a face do movimento antiapartheid no exterior, enquanto muitos dos líderes do rebelde Congresso Nacional Africano (ANC), como Nelson Mandela, estavam atrás das grades.

“Nossa terra está queimando e sangrando, por isso peço à comunidade internacional que aplique sanções punitivas contra este governo”, disse ele em 1986.

Mesmo quando os governos ignoraram o apelo, ele ajudou a despertar campanhas populares em todo o mundo que lutaram pelo fim do apartheid por meio de boicotes econômicos e culturais.

Em fevereiro de 1990, Tutu conduziu Nelson Mandela a uma varanda da Prefeitura da Cidade do Cabo, com vista para uma praça onde o talismã do ANC fez seu primeiro discurso público após 27 anos na prisão.

Ele também estava ao lado de Mandela quatro anos depois, quando tomou posse como o primeiro presidente negro do país.

"Às vezes estridente, muitas vezes terno, nunca com medo e raramente sem humor, a voz de Desmond Tutu sempre será a voz dos que não têm voz", é como Mandela, que morreu em dezembro de 2013, descreveu seu amigo.

Enquanto Mandela apresentava a democracia à África do Sul, Tutu chefiava a Comissão de Verdade e Reconciliação que desnudava as terríveis verdades da guerra contra o governo branco.

História

Filho de um professor, Tutu nasceu em Klerksdorp, uma cidade conservadora a oeste de Joanesburgo, em 7 de outubro de 1931.

A família se mudou para Sophiatown em Joanesburgo, uma das poucas áreas mestiças da capital comercial, posteriormente demolida sob as leis do apartheid para dar lugar ao subúrbio branco de Triomf.

Sempre um aluno apaixonado, Tutu primeiro trabalhou como professor. Mas ele disse que ficou furioso com o sistema de educação de negros, uma vez descrito por um primeiro-ministro sul-africano como objetivo de prepará-los para seu papel na sociedade como servos.

Tutu parou de ensinar em 1957 e decidiu se filiar à igreja, estudando primeiro no St. Peter's Theological College em Johannesburg. Ele foi ordenado sacerdote em 1961 e continuou seus estudos no King's College em Londres.

Depois de quatro anos no exterior, ele voltou para a África do Sul, onde seu intelecto aguçado e pregação carismática o fizeram subir em cargos de professor para se tornar Reitor Anglicano de Joanesburgo em 1975, quando seu ativismo começou a tomar forma.

“Percebi que havia recebido uma plataforma que não estava disponível para muitos negros, e a maioria de nossos líderes estavam agora acorrentados ou no exílio. E eu disse: 'Bem, vou usar isso para procurar tentamos articular nossas aspirações e as angústias de nosso povo '”, disse ele a um repórter em 2004.

Por agora muito proeminente e respeitado globalmente para ser afastado pelo governo do apartheid, Tutu usou sua nomeação como Secretário-Geral do Conselho de Igrejas da África do Sul em 1978 para pedir sanções contra seu país. Ele foi nomeado o primeiro Arcebispo Negro da Cidade do Cabo em 1986, tornando-se o chefe da Igreja Anglicana, a quarta maior da África do Sul, posição que manteve até 1996.

Na aposentadoria, ele lutou contra o câncer de próstata e em grande parte se retirou da vida pública. Em uma de suas últimas aparições públicas, ele recebeu o príncipe britânico Harry, sua esposa Meghan e seu filho de quatro meses, Archie, em sua fundação de caridade na Cidade do Cabo em setembro de 2019, chamando-os de casal "genuinamente atencioso".

Tutu se casou com Leah em 1955. Eles tinham quatro filhos e vários netos, e moravam na Cidade do Cabo e no distrito de Soweto, perto de Joanesburgo./Com informações da Reuters.