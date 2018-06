Desmontagem de acampamento de ativistas na França termina em confronto

PARIS – A operação de desmontagem de um acampamento de ativistas no noroeste da França, onde estava prevista a construção de um aeroporto, causou confrontos violentos com policiais nesta segunda-feira, 9, informaram fontes oficiais.

Cerca de 2,5 mil agentes da força militar foram ao campo de Notre-Dame-des-Landes, perto de Nantes, onde há anos um grupo de ativistas acampava a fim de impedir a construção de um grande aeroporto.

Os ativistas responderam à intervenção policial com projéteis caseiros, um dos quais atingiu o olho de um agente que foi levado a um hospital de Nantes com desprendimento de retina.

Os policiais avançaram na região do campo e chegaram até o local onde os militantes haviam instalado suas cabanas e tendas de campanha, que começaram a ser desmontadas com maquinaria pesada.

Apesar do anúncio feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron, em janeiro de que o executivo desistiu do projeto do aeroporto, os militantes decidiram manter sua estadia para se assegurar que os terrenos, que já tinham sido desapropriados, fossem utilizados para fins ecológicos.

O governo francês afirmou que esvaziaria a área e devolveria as terras desapropriadas aos seus antigos proprietários, se desejassem recuperá-las. / EFE