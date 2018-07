Desmoronamento de mina mata 5 na Colômbia

Riascos disse que os mineiros - quatro homens e uma mulher grávida de seis meses -, estão sob toneladas de terra. Não está claro se houve algum sobrevivente e o funcionário não disse quando o acidente aconteceu.

Uma porta-voz do instituto que supervisiona a atividade mineradora, o Ingeominas, disse que ouviu a informação no rádio mas a agência não pôde confirmar o ocorrido porque não falou com autoridades da região.

Com este acidente, que aparentemente aconteceu na segunda-feira, o número de mineiros mortos na Colômbia neste ano subiu para pelo menos 68, segundo dados oficiais. A maioria das vítimas morreu em acidentes provocados por causa do acúmulo e subsequente explosão de gás metano. Em 2010, 173 mineiros morreram no país. As informações são da Dow Jones.