Desmoronamento em estádio de futebol deixa um morto na Holanda

Um desmoronamento em parte de um estádio deixou ao menos uma pessoa morta e dez feridas na Holanda.

O acidente ocorreu na arena do time de futebol FC Twente, uma das principais equipes da Holanda. Em 2010 eles venceram o campeonato holandês e, em 2011, foram vice-campeões.

Acredita-se que muitas das vítimas do desmoronamento sejam funcionários da construção civil, que trabalhavam em uma reforma no estádio.

Uma testemunha disse à agência local ANP que o teto desabou "com um barulho enorme, como um castelo de cartas".

Segundo a imprensa holandesa, duas vigas mestras que sustentavam parte da cobertura do estádio se curvaram.

O corpo de bombeiros e helicópteros de polícia chegaram ao local logo em seguida. As equipes de resgate tiveram que retirar pessoas que haviam ficado presas sob os escombros.

O estádio está sendo expandido para acomodar 32 mil torcedores durante a temporada de jogos de outono no país.

O diretor do clube, Jan van Halst, disse que a equipe do FC Twente está "muito aflita" por conta do acidente. "Nossos sentimentos estão com as vítimas."