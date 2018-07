Desmoronamento em estádio de futebol na Holanda soterra diversas pessoas

BRUXELAS - Uma parte em construção do estádio do clube de futebol holandês Twente veio abaixo nesta quinta-feira, 7, sepultando várias pessoas sob os escombros, informaram meios de imprensa locais.

As primeiras informações apontam para o desmoronamento de vigas do teto da ampliação que está sendo feita no campo da cidade de Enschede (leste do país), o que teria deixado feridos.

Nas primeiras imagens divulgadas pela imprensa é possível ver como toda a parte do teto do estádio Grolsch Veste caiu sobre as escadarias.

A Polícia confirmou que há pessoas presas sob a estrutura, mas por enquanto não é conhecido o número de vítimas. Segundo a emissora "Radio 1", poderia haver mortos.

O incidente ocorreu por volta das 12h no horário local (7h de Brasília) e os serviços de emergência chegaram instantes depois para iniciar os trabalhos de resgate, incluído um helicóptero para remover os feridos.

No momento do acidente, operários trabalhavam na obra que amplia a capacidade dos atuais 24 mil para os 32 mil.

O presidente do Twente, Joop Munsterman, deixou a concentração da equipe no sul da Holanda e está a caminho de Enschede.

A equipe treinada por Co Adriaanse terminou a última temporada na segunda posição do campeonato holandês, só superado pelo Ajax de Amsterdã.