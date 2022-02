Despreparo da Ucrânia para invasão russa deve agravar êxodo de civis

KIEV - Do lado de fora da estação de trem, a multidão de pessoas que tentavam escapar crescia a cada minuto. Os afortunados seguravam passagens. Os azarados, não. Todos ponderavam sobre seu lugar em uma nova Ucrânia.

O grupo incluía três mulheres, colegas de trabalho, que queriam viajar para a mesma aldeia a seis horas de distância. Enquanto esperavam, desanimadas, um jato de combate cruzou o céu cinza. Todas olharam para cima de uma vez.

“Tememos que seja russo”, disse Ludmila, de 56 anos. “Esperamos que seja ucraniano”, disse Larisa, de 42.

Em um instante, milhões de vidas ucranianas foram atravessadas pela entrada repentina, nesta quinta-feira, de tropas russas por terra e mar, vencendo fronteiras, lançando bombas e disparando mísseis contra cidades e vilarejos.

Foi um ataque que poucos ucranianos previram que aconteceria, certamente não nessa escala. Durante semanas, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, e seus assessores minimizaram as possibilidades de um ataque russo, até mesmo condenando os Estados Unidos e os países europeus pelo alerta constante de que um ataque aconteceria. Não havia planos de retirada às pressas ou outros elementos de uma estratégia abrangente para manter os ucranianos seguros e protegidos no caso de tanques russos chegarem.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Na quarta-feira à noite, restaurantes e bares estavam lotados de pessoas bem vestidas horas antes do ataque. Muitos moradores assistiram à ópera ou passearam com suas famílias pelas catedrais centenárias de Kiev. Os aviões que chegavam à Ucrânia estavam lotados.

“Nunca esperávamos isso”, disse Ludmila, referindo-se ao ataque russo. Ela e suas colegas ocultaram seus sobrenomes por segurança.

Na quinta-feira, os medos de uma nação podiam ser vistos nas longas filas em caixas eletrônicos, postos de gasolina e mercearias para estocar alimentos e necessidades. Os medos podiam ser vistos nos enormes engarrafamentos de carros cheios de famílias tentando desesperadamente deixar a cidade. E eles podiam ser vistos na rodoviária, onde os passageiros – carregando o pouco que podiam colocar em pequenas malas – esperavam em filas sinuosas.

Na cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia e a apenas 40 quilômetros da fronteira russa, centenas de moradores se amontoavam em estações de metrô. A artilharia russa trovejava esporadicamente acima.

Kharkiv foi considerado um alvo provável para os russos por causa da proximidade da cidade com a fronteira e sua população majoritariamente de língua russa. Mas algumas pessoas ainda estavam confusas com o som das explosões pela manhã.

Dentro de uma estação de metrô, as pessoas se alinhavam nas paredes e se sentavam ao longo da escada. Os trens ficavam em ambos os lados da plataforma com as portas abertas. As pessoas desenrolavam tapetes de ioga e cobertores no chão. As crianças brincavam com celulares enquanto os adultos atualizavam as últimas notícias. Algumas pessoas tinham carrinhos, malas e animais de estimação com eles. Outros tinham poucos pertences.

Oksana Nipogodneyeva, de 46 anos, disse que era como se ela "tivesse acordado em outra realidade". Ela esperava passar a noite no chão da estação de metrô com sua mãe e duas filhas.

“Pessoas que nos chamam de 'país irmão' estão cometendo essas ações”, disse. “É algum tipo de traição e você simplesmente não consegue entender.”

O estrondo dos bombardeios continuou após o anoitecer. O som de um avião de combate sobrevoou o centro da cidade.

A centenas de quilômetros de distância, na fronteira com a Polônia, ucranianos em fuga carregavam crianças nos ombros e arrastavam malas. Muitos tinham andado quilômetros em busca de segurança. Alguns que partiram em veículos ficaram frustrados com o tráfego que se estendia por oito quilômetros de volta à Ucrânia e os abandonaram para continuar a pé.

Alguns disseram que acordaram com o som de foguetes e decidiram que finalmente era hora de fugir.

Para Entender Como Putin preparou a economia russa para sanções desde a anexação da Crimeia Desde que pagou um alto preço pela anexação da do território ucraniano em 2014, a Rússia tentou tornar sua economia à prova de sanções e isolamento.

“Não esperávamos que fosse tão rápido”, disse Khrystyna Spilnyk, de 22 anos, que caminhava para a fronteira com a mãe depois de deixar o carro na beira da estrada. “Estamos estressados, confusos.”

Autoridades na Polônia disseram estar se preparando para a fuga de 1 milhão de ucranianos para o país, que já abriga cerca de 2 milhões de ucranianos.

Ivan Yurochko, de 24 anos, engenheiro, estava deixando a Ucrânia a pé com nada além de uma pequena mochila.

“Não tive tempo de fazer as malas”, disse. Ele planejava ficar com colegas em uma cidade na fronteira. Mas sua mãe e outros membros da família optaram por ficar para trás. Muitas pessoas não têm condições financeiras para sair, explicou.

“Às vezes eu só tenho esse colapso emocional, fico chorando”, disse ele. “Não sei se voltarei para a Ucrânia.”

Na estação de trem de Kiev, dezenas de estrangeiros tentavam freneticamente comprar passagens.

Muitos eram estudantes, incluindo 15 nepaleses reunidos perto da porta principal que temiam ficar presos em Kiev. O sul-africano Tony Desmond, de 25 anos, estava tentando chegar à cidade de Lviv na esperança de obter assistência da Embaixada dos EUA, que se mudou para aquela cidade no oeste do país.

“Esta não é apenas uma guerra comum”, disse Desmond, um estudante de engenharia da computação. “Esta é a Rússia, é a maior potência militar do Oriente e do Ocidente. Meu maior medo é morrer. Eu quero encontrar um lugar seguro.”

Os estudantes universitários marroquinos Ayman Elharchi, de 21 anos, e Hamza Mrita, de 19, chegaram a Kiev na manhã de quinta-feira vindos de Kharkiv. Eles esperavam continuar para Lviv, onde achavam que poderiam estar mais seguros da agressão russa. Mas com pouquíssimas passagens disponíveis e uma corrida louca nas estações locais, a dupla não tinha certeza de como partir.

Eles disseram que estão dispostos a tomar “qualquer opção” para deixar a cidade e seguir para o oeste. “É claro que nossos pais estão muito preocupados”, disse Mrita.

“Se sair é melhor para a segurança, então vamos embora”, acrescentou. “Se ficar é melhor, a segurança é a prioridade. A segurança está onde não há guerra.”

Quando Kristina Masina chegou à estação de trem, ela já havia se deparado com a guerra. Ela tinha vindo da Alemanha no início da manhã. Foi quando o aeroporto de Kiev foi atacado. Ela e sua filha de 5 anos saíram correndo do aeroporto, junto com centenas de outros passageiros, disse.

“Estávamos correndo na velocidade da luz”, afirmou. “Então ouvimos algumas explosões, alguns bombardeios. Estávamos tentando fugir para o mais longe possível do aeroporto. Foi realmente assustador. Estou falando sobre isso agora e estou tremendo.”

Agora, elas estavam na estação, tentando chegar à sua casa na cidade central de Kirovograd. Mas não havia passagens, então ela decidiu viaar para outra cidade a uma hora de distância, depois pegar um ônibus ou táxi, se fosse possível.

A poucos passos, Galina Nedopriadko estava indo buscar a neta. A mulher de 66 anos decidiu: ela não fugiria da cidade.

Ela recebeu treinamento militar quando era mais jovem na Rússia – e agora ela queria ajudar a repelir os russos de seu país. “Eu posso tratar feridas, cozinhar, estou pronta para qualquer coisa”, disse Nedopriadko, acrescentando que havia uma unidade militar baseada perto de sua casa.

“Para ser honesta, não tenho nenhuma arma comigo, ainda não comprei nenhuma”, acrescentou com um sorriso. “Bem, tudo bem, eu vou estrangulá-los com minhas próprias mãos! Eu vou rasgá-los em pedaços!”

Ao anoitecer, um silêncio assustador caiu sobre as partes centrais da capital.

Em uma parada de tráfego de quatro vias do lado de fora da histórica Ópera de Kiev, as ruas normalmente repletas de carros estavam vazias e silenciosas. Apenas um punhado de pedestres passava. A maioria parecia estar com pressa.

No bairro badalado de Podil, um posto de gasolina era um dos poucos negócios abertos. Estava racionando combustível, apenas cinco galões por cliente.

Os funcionários distribuíram bandeiras ucranianas aos clientes que esperavam na longa fila.