Destroço de avião encontrado é similar ao do voo MH370, diz autoridade A agência australiana que comanda as buscas pelo voo MH370, da Malaysia Airlines, afirmou que um pedaço de destroços de um avião que apareceu na costa de um ilha perto de Madagáscar nesta quarta-feira poderia ter sido levado por centenas de quilômetros do local aonde provavelmente ocorreu a queda do avião, de acordo com sua análise.