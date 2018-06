Destroços de avião da Air Algerie encontrados em Mali Os destroços do avião desaparecido da Air Algerie foi encontrado a cerca de 50 quilômetros de Burkina Faso, perto da aldeia de Boulikessi, no Mali, segundo o general Gilbert Diendere, assessor próximo do presidente Blaise Compaoré e chefe do comitê de crise criado para investigar o voo.