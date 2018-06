Destroços de avião que desapareceu no Quênia são encontrados

NAIRóBI – Os destroços de um pequeno avião que desapareceu na terça-feira, 6, enquanto voava para Nairóbi, capital do Quênia, foram encontrados, segundo declarações de um oficial do governo queniano.

O Cessna 208, operado pela companhia local FlySax, perdeu o contato com as torres de controle minutos antes do horário programado para pousar no aeroporto internacional Jomo Kenyatta. A aeronave vinha da cidade de Kitale, no oeste do País.

Equipes de busca encontraram os destroços do avião que levava oito passageiros e dois pilotos no topo da Aberdare Range, uma montanha na região central do Quênia, disse o secretário do Ministério dos Transportes, Paul Maringa.

“Uma equipe de terra composta por militares em operações de resgate em montanhas foi enviada para o local”, Maringa declarou em uma coletiva de imprensa, e adicionou que os destroços foram encontrados em um precipício de mata densa.

Ele não deu nenhuma informação sobre os passageiros da aeronave ou da causa do acidente. Imagens de uma televisão local mostram que o avião ficou completamente destruído como o impacto. /REUTERS