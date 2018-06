Destroier mais caro da Marinha americana é rebocado no Panamá

CANAL DO PANAMÁ - O destroier mais caro construído pela Marinha americana sofreu um problema mecânica no Canal do Panamá na noite de terça-feira, 22, e teve de ser rebocado. O porta-voz do comando da Terceira Frota, Ryan Perry, disse que a embarcação será levada a San Diego, na Califórnia, para reparos.

"O calendário para o destroier continuará flexível e avaliaremos seu traslado em segurança para San Diego", disse ele.

Segundo a USNI News, uma publicação do Instituto Naval Americano, o navio perdeu propulsão ao passar pelo porto. O navio de 300 metros de comprimento tem um formato angular para passar desapercebido por radares e é conhecido por ser a embarcação mais tecnológica construída pela marinha americana. Ele pode viajar com uma velocidade de 63 milhas náuticas.

Ao custo de US$ 4,4 bilhões, o navio de guerra foi construído num estaleiro em Maryland, na costa leste americana. É o primeiro navio de guerra construído no local em 25 anos.

A Bath Iron Works, responsável pelo projeto, não comentou os problemas na embarcação. /AP