Destruição de pontes bloqueia estradas na Ucrânia

Um repórter da Associated Press viu uma ponte demolida na vila de Novobakhmutivka, onde uma linha férrea cruza sobre uma estrada que leva a Donetsk. As estradas levam a Slovyansk, ex-reduto de insurgentes pró-Rússia e local retomado por tropas ucranianas no sábado, após um noite de intensos confrontos.

Anatoly Krasov, que dirigia pela estrada nesta segunda-feira, disse ter visto uma explosão antes de a ponte cair quando um enorme trem de carga passava por ela. Ele disse ter visto um grupo de homens usando uniformes camuflados, geralmente usados por rebeldes, entrarem em seus carros e tomar a direção de Donetsk.

Outras duas pontes sobre estradas que vão de Slovyansk para Donetsk também foram destruídas nesta segunda-feira nas vilas de Zakitne e Seleznevka, informou em comunicado a Agência de Transportes da região de Donetsk.

Combatentes rebeldes de Slovyansk e outras cidades tomadas pelo Exército ucraniano se reagruparam no domingo em Donetsk, cidade de 1 milhão de habitantes e capital da região onde separatistas pró-Rússia declararam independência, com o nome de República Popular de Donetsk.

A destruição das pontes pode ser uma tentativa dos rebeldes de ganhar tempo e reduzir os ataques de forças ucranianas na cidade. O autodeclarado governador da República Popular de Donetsk, Pavel Gubarev, prometeu "uma verdadeira guerra em todo o perímetro de Donetsk"

Os insurgentes controlam o prédio da administração regional e postos de verificação nas periferias das cidades e no domingo foram aplaudidos por milhares de partidários agitando bandeiras russas e da autoproclamada República Popular de Donetsk, mas não está claro se conseguiram impor resistência a um ataque ucraniano. Fonte: Associated Press.