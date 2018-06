Destruir grupo implica ação violenta e de porte A fórmula da destruição do Estado Islâmico não mágica – é violenta. Implica uma ação de grande porte contra Raqqa, a capital do califado radical, para atingir, de forma definitiva, dezenas de redutos do EI espalhados pelos 1.900 km² da cidade de atuais 220 mil habitantes. O segundo, e mais importante objetivo dessa operação, seria matar o governante, Abu Bakr al-Baghdadi. Esse movimento terá de se estender a todo o norte do Iraque, cruzando a fronteira da Síria. Seria possível? Não agora.