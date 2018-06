Detalhes da reunião do PC chinês só devem sair na 3ª

Mesmo entre as agências estatais de notícias, apenas algumas linhas foram divulgadas indicando que a reunião teve início no sábado. Nem o local da reunião foi confirmado ainda e sabe-se apenas que a sessão está sendo realizada em Pequim. Contudo, as expectativas são grandes em relação à sinalização de possíveis reformas. Os agentes do mercado esperam que sejam abordados diversos temas administrativos e econômicos, que vão de questões ambientais até a organização fiscal do país.

Os indicadores econômicos divulgados no fim de semana acentuaram ainda mais as expectativas sobre um anúncio do Partido. A produção industrial cresceu 10,3% em outubro, em bases anuais, após subir 10,2% em setembro, e superou a expectativa de economistas de uma alta de 10,0%. De olho nestes dados positivos da economia chinesa, os agentes do mercado acreditam que a liderança do país terá espaço para efetuar algumas reformas importantes, sem colocar em risco o crescimento econômico.