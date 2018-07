Detenção de criança ultraja cristãos paquistaneses A minoria cristã do Paquistão está ultrajada com a prisão de uma jovem de 14 anos, que sofre de doenças mentais e foi acusada de queimar uma cópia do Alcorão, livro sagrado do Islã. Os cristãos formam entre 2% e 3% da população paquistanesa de 190 milhões, mas são extremamente discriminados em um país onde mais de 95% da população é muçulmana. Vizinhos muçulmanos acusaram a jovem, há três semanas, de ter queimado páginas do Alcorão e ela foi presa. O advogado da jovem negou as acusações de blasfêmia, que podem render uma sentença de prisão perpétua.