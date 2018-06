Detenção, retaliação, intimidação A cada momento vai se tornando menos factível a tese de que a retenção do brasileiro David Miranda no Aeroporto de Heathrow, em Londres, se daria mesmo se ele não fosse o companheiro de Glenn Greenwald, colunista do jornal britânico The Guardian que publicou informações sobre o gigantesco esquema de espionagem denunciado por Edward Snowden, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos EUA. Celular, computador, pen drives e cartões de memória do brasileiro foram confiscado pelas autoridades britânicas com base numa lei antiterrorismo da Grã-Bretanha.