Determinação de Trump em participar do debate da próxima semana é vista como imprudência

O tweet do presidente Trump na terça-feira, 6, de que ele espera o debate presidencial da próxima semana, alarmou alguns especialistas médicos e de saúde pública, que alertaram que sua infecção por coronavírus ainda poderia ser contagiosa e poderia colocar outras pessoas em perigo.

Leia Também Facebook e Twitter interferem em mensagens enganosas de Trump sobre covid-19

Um dia depois que o presidente recebeu alta de uma internação de três noites, durante a qual foi colocado em uma combinação agressiva de tratamentos geralmente reservados para os casos mais graves de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, ele continuou a projetar uma imagem de ser totalmente responsável e capaz de conduzir todas as suas atividades regulares.

Alguns especialistas em saúde, no entanto, disseram que a determinação de Trump em participar do debate de 15 de outubro é parte de um padrão de imprudência que definiu sua resposta à pandemia, com o presidente e seus assessores não usando máscaras ou observando o distanciamento social. Pelo menos 19 pessoas em sua equipe ou campanha, ou que compareceram a eventos recentes na Casa Branca, testaram positivo para o vírus na semana passada.

Na terça-feira, o médico da Casa Branca Sean P. Conley continuou a dar relatórios otimistas sobre a recuperação de Trump, emitindo um memorando de três frases dizendo que o presidente "não relata sintomas" e tem sinais vitais estáveis. “No geral, ele continua se saindo extremamente bem”, diz o memorando.

Nem Conley nem outros funcionários da Casa Branca disseram como determinarão quando será seguro para Trump sair em público - para sua própria saúde ou para outras pessoas perto dele.

Ações imprudentes

Vários especialistas médicos externos sugeriram que as ações do presidente indicam que ele não se incomodou com sua própria experiência de contrair um vírus que matou mais de 210.000 americanos - ou com a disseminação de infecções entre sua própria equipe e apoiadores.

A remoção da máscara de Trump momentos após retornar à Casa Branca na noite de segunda-feira, e sua afirmação de que ele apareceria no debate "é irresponsável e imprudente e, francamente, isso beira a maldade", disse Michael Mina, um médico e professor assistente de epidemiologia na Faculdade T.H. Chan de Saúde Pública de Harvard.

“Temos que resolver esse problema, não apenas para tratamento, mas para garantir que ele está seguro para estar na sociedade e não está impondo um risco aos cidadãos deste país”, disse Mina.

Mina observou que a equipe médica do presidente tem muitas maneiras de determinar o status de sua infecção. Além de administrar o teste PCR, considerado a forma mais definitiva de avaliar se alguém tem o vírus, ele disse que os médicos poderiam pedir-lhe para tossir em uma placa de Petri para ver se o vírus cresce, limpar seu nariz para cultivar a amostra ou administrar testes de antígeno para ver se ele tem a proteína do vírus em seu nariz.

“O americano médio não tem ferramentas para passar por isso”, disse Mina, “mas o presidente é uma pessoa muito especial. Temos ferramentas para fazer isso. “O americano médio não tem ferramentas para passar por isso”, disse Mina, “mas o presidente é uma pessoa muito especial. Temos ferramentas para fazer isso.”

Diretrizes do Centro Federal de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam que os pacientes covid-19 se isolem por 10 dias após o início dos sintomas. O CDC também disse que eles não deveriam sair a menos que estivessem sem febre por pelo menos 24 horas, e que seus outros sintomas deveriam estar melhorando.

Pacientes da covid-19 que estavam gravemente doentes podem precisar ficar isolados por até 20 dias após os primeiros sintomas, dizem as diretrizes. O CDC não define um caso sério, e os médicos de Trump ocultaram certas informações que forneceriam uma imagem mais clara de sua condição médica - por exemplo, quão baixos seus níveis de oxigênio no sangue caíram em duas ocasiões ou se as tomografias mostraram sinais de pneumonia ou dano pulmonar.

Se Trump desenvolvesse sintomas na semana passada, a janela de 10 dias terminaria antes do debate. Médicos debateram se o período de 10 dias para casos leves e moderados deveria se aplicar ao presidente e se seria prematuro para ele ir a público na próxima semana.

Thomas M. File Jr., um especialista em doenças infecciosas e presidente da Infectious Diseases Society of America, disse que a Summa Health, a empresa para a qual ele trabalha, geralmente segue as diretrizes do CDC. Em todos os casos, exceto nos mais graves, disse ele, “permitiríamos que alguém fosse ao público em geral dentro de 10 dias após o aparecimento dos sintomas.”

Georges C. Benjamin, diretor executivo da Associação de Saúde Publica Americana, disse que a maioria dos pacientes não é mais infecciosa após 10 a 14 dias. Mas dado o momento conhecido de quando Trump começou a se sentir mal, "ele estará muito perto. Tudo o que você precisa fazer é errar em um ou dois dias, e ele pode facilmente estar infectado. Vai ser apertado.”

Rajesh Gandhi, médico de doenças infecciosas do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School, disse que as diretrizes do CDC fazem sentido, mas enfatizou que os casos de covid-19 variam amplamente. Cerca de 80% das pessoas não apresentam sintomas ou estão moderadamente doentes. Outros 15% são hospitalizados com casos graves como o do presidente, enquanto os 5% restantes ficam gravemente doentes, disse Gandhi.

“Eu reiteraria, em média, que somos mais cautelosos por volta de uma semana ou mais após o início dos sintomas”, disse Gandhi.

Mina disse que as diretrizes do CDC são uma média para toda uma população, equilibrando o risco de transmissão do vírus com o desejo de as pessoas voltarem ao trabalho e outros aspectos de suas interações normais.

“O presidente está em uma posição em que deveria servir como o padrão absoluto”, disse ele, acrescentando que Trump deve obter todos os métodos possíveis de teste, “visto que ele é o presidente, visto que ele vai para coisas que têm tantos pessoas e têm tantas oportunidades para que a transmissão ocorra.”

A saúde do presidente

Apesar de uma respiração aparentemente difícil por parte do presidente, os especialistas viram pouco para se preocupar na breve aparição de Trump na Casa Branca.

“O que vi foi que ele respirou fundo algumas vezes de pé ali. Ele tinha acabado de subir dois lances de escada com uma máscara no rosto ”, disse David Hager, especialista em medicina pulmonar e de cuidados intensivos da Universidade Johns Hopkins. "Eu acho que ele parece bem."

Outros médicos pensaram que poderia ser prematuro para Trump fazer planos para sua própria saúde, simplesmente por causa do curso imprevisível da doença.

John Zurlo, chefe da divisão de doenças infecciosas da rede de hospitais Jefferson Health, com sede na Filadélfia, disse que quaisquer planos que o presidente fizer podem mudar, dependendo da progressão de uma doença que às vezes engana médicos e pacientes. Pessoas que parecem e se sentem bem podem ter um colapso repentino e precisam ser colocadas em ventiladores, disse Zurlo. “Se [os médicos do presidente] não estiverem esperando prontos para fazer isso, eles serão tolos. Esta infecção é muito caprichosa. ”

Kevin Sheth, neurologista de cuidados intensivos da faculdade de medicina de Yale, disse que o presidente deve ser monitorado e testado para problemas cognitivos. “Você quer sobreviver à parte respiratória”, disse ele, “mas sabemos que há complicações neurológicas”. Isso pode incluir problemas como derrame e inflamação e alterações cognitivas de longo prazo.

“Para alguém em uma posição de liderança, é isso que me preocupa”, disse Sheth. “É evidente que o vírus em alguns pacientes está tendo efeitos no cérebro.”

Muitos funcionários de saúde pública e alguns médicos disseram estar irritados com o simbolismo dos tweets e ações do presidente desde seu diagnóstico - e os danos que eles acham que ele infligiu às mensagens de segurança que eles vêm tentando transmitir para conter a pior crise de saúde pública do país em mais de um século.

Horas antes de sua dispensa na segunda-feira, Trump twittou: “Não tenha medo de covid. Não deixe que isso domine sua vida.”

Seu tweet também dizia: “Sinto-me melhor do que há 20 anos!” Médicos externos observaram que o tratamento que Trump está recebendo inclui dexametasona, um esteroide usado para tratar a inflamação que demonstrou aumentar a taxa de sobrevivência entre os pacientes mais enfermos do covid-19. Os efeitos colaterais da droga podem incluir insônia, irritabilidade ou uma sensação de euforia.

“Ele provavelmente se sente muito melhor”, disse Keith Hamilton, especialista em doenças infecciosas e professor associado de Medicina Clínica da Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia. “Os esteroides fazem com que todos se sintam melhor.”

Vários médicos disseram ter visto pacientes que tomavam o esteroide ficarem zangados, confusos ou descontrolados, mas que tais casos eram raros e normalmente ocorriam quando as pessoas recebiam altas doses.

Al Sommer, ex-reitor da Faculdade de Saúde Pública da Johns Hopkins Bloomberg, que usou as ferramentas de saúde pública para travar batalhas globais contra doenças como a varíola, disse que o presidente está pensando a curto prazo sobre sua própria recuperação e reeleição. a pandemia está longe de terminar.”

Trump exibe “uma indiferença ultrajante e irresponsável aos conselhos de nosso melhor e mais informado conhecimento médico e prática de saúde pública”, afirmou Sommer.

Peter Beilenson, diretor do Departamento de Serviços de Saúde do Condado de Sacramento, onde os casos de coronavírus balançaram, chamou as ações do presidente de "totalmente irresponsáveis", ao descrever seus próprios esforços para conter o desejo das pessoas de acabar com as medidas de saúde pública conforme os perigos parecem diminuir.

“Este é um cara que recebeu o melhor tratamento do mundo financiado pelos contribuintes, agindo como se não fosse grande coisa e devêssemos lidar com isso”, disse Beilenson. Além das 210.000 mortes, observou ele, incontáveis ​​pacientes conhecidos como long haulers - “pessoas que têm problemas extensos, respiratórios, cardíacos, neurológicos, por meses, talvez permanentemente. Nós não sabemos.”

Josh Sharfstein, vice-reitor de prática de saúde pública e envolvimento comunitário na Faculdade de Saúde Pública da Johns Hopkins Bloomberg, disse que mesmo que o presidente ganhe sua própria batalha contra o vírus, ele está prejudicando o bem-estar dos americanos. “A confusão que ele causa é benéfica para o vírus”, afirmou Sharfstein.