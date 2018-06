Detetive de tabloide hackeou telefone de Kate Middleton

Os registros são de antes do casamento dos dois e revelam a extensão da intromissão da mídia nas vidas de William, o segundo na linha sucessória para o trono, e de Middleton, que na época era uma cidadã comum que namorava um membro da realeza.

As gravações de 2006 foram encontradas entre os pertences do investigador particular Glenn Mulcaire, condenado por invadir os telefones de auxiliares de William e de seu irmão mais novo, príncipe Harry.

As mensagens, lidas nesta quinta-feira, foram feitas quando William fazia treinamento na academia militar Sandhurst. Ele e Kate se casaram em 2011.

Uma das mensagens de Willian começa com as palavras "Olá querida. Desculpe, acabei de voltar dos meus exercícios de navegação noturna". Ele continua dizendo que "tive um dia movimentado de novo. Estive correndo pelos bosques de Aldershot e fiquei perdido no escuro. Caí na emboscada de um outro regimento, o que foi um pouco embaraçoso porque quase fui alvejado. Não por tiros de verdade, mas por balas de festim, o que teria sido, no entanto, bem constrangedor."

Sete pessoas, dentre elas os ex-editores do News of the World Andy Coulson e Rebeka Brooks, são julgadas por irregularidades no antigo jornal de Rupert Murdoch, fechado em 2011.

Os promotores já haviam informado anteriormente que o nome de Middleton estava na lista de telefones hackeados por Mulcaire. Fonte: Associated Press.