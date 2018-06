Devaneios sobre o recomeço EUA-Cuba

É uma das grandes cenas de O Poderoso Chefão - Parte II. Não só da obra cultuada de Francis Ford Coppola. De todo o cinema. Chefões da máfia reúnem-se em Miami para comemorar o aniversário do gângster judeu interpretado por Lee Strasberg. O bolo tem a forma de Cuba. As famílias mafiosas fatiam a ilha, representando os acordos comerciais que faziam de Cuba um satélite dos Estados Unidos, durante a ditadura de Fulgencio Batista. Toda aquela alegria está terminando e, no próprio Chefão II, os mafiosos têm de fugir às pressas quando os revolucionários de Sierra Maestra invadem Havana, tomando o poder.

O Poderoso Chefão II é de 1974. Dez anos mais tarde, Scarface, de Brian De Palma, abre-se com a imagem do próprio Fidel Castro repudiando os balseiros que se lançam ao mar, rumo a Miami. "No os desejamos", diz o comandante. Um dos balseiros, Tony Manero, interpretado por Al Pacino, vai virar czar das drogas nos EUA. Uma pequena Cuba pode ter se instalado na Flórida. Miami orgulha-se de ser um enclave cubano, tem até sua Little Havana. Os melhores drinques de Cuba, o melhor rum são servidos em Miami, diz a propaganda. No entanto, Hollywood nunca acreditou nos cubanos da Flórida como defensores da democracia e da liberdade.

Cuba era um quintal dos EUA sob Batista. No cabaré havaneiro, o show é de sexo explícito. Na "América" puritana dos anos 1950, era em Cuba que os gringos extravasavam sua libido, davam uns tiros, aumentavam sua fortuna. Tony Manero não quer liberdade. Quer poder e tudo o que ele pode comprar na "América".

Naturalmente, nem todos os artistas tinham essa visão crítica e amarga das relações entre Cuba e EUA. No começo dos anos 90, Joe Dante fez um de seus mais belos filmes, Matinee. No Brasil, ganhou um acréscimo ao título: Uma Sessão Muito Louca. Um típico Joe Dante, com sua paixão de cinéfilo. Ele vê o mundo pelos olhos de um menino que vive na base militar que os americanos barganharam com os cubanos - e mantiveram mesmo na era de Fidel e do irmão Raúl Castro.

A Crise dos Mísseis russos, de 1962, deixa o mundo à beira da guerra nuclear, mas o garoto não está preocupado. Seu interesse é pelo diretor cult que vem mostrar na base sua nova fantasia de terror, o "ant-man", o homem formiga. Na história, o diretor do filme é inspirado no lendário William Castle, chamado de rei dos "gimmicks" (truques para atrair atenção), por sua habilidade como marqueteiro. Ninguém sabia criar grandes eventos a partir de terror barato como ele.

A Crise dos Mísseis também está no centro de Thirteen Days, Treze Dias Que Abalaram o Mundo. O melhor Roger Donaldson. Kevin Costner faz o conselheiro que assessora os irmãos Kennedy - John, presidente, Robert, secretário de Justiça. Naquelas quase duas semanas em que o mundo esteve à beira da explosão, Costner (e os Kennedys) tentam conter o establishment militar, que quer o confronto com a União Soviética.

Os militares só pensam em termos de estatísticas. Quantas milhões de pessoas terão de ser sacrificadas para que, como eles acreditam, os EUA possam colocar a URSS de joelhos? No limite, era bem disso que se tratava.

Os EUA queriam evitar a todo custo o surgimento de novas Cubas em suas fronteiras. É sobre isso que trata O Mensageiro, de Michael Cuesta, com Jeremy Renner, em cartaz. Para combater os sandinistas na Nicarágua, vale tudo - até dotar os "contras" com o caixa 2 fornecido pelo tráfico de drogas para os EUA. E quem trafica? Agentes da CIA.

Muito antes que Barack Obama e Raúl Castro iniciassem conversações, Hollywood já pregava a détente. Oliver Stone chegou a fazer um retrato lisonjeiro - Looking for Fidel (Procurando Fidel) - e, coincidência ou não, fez um filme violentamente crítico contra o tráfico de drogas que perverte a juventude e a própria economia dos EUA. Não, os traficantes em Selvagens não são agentes federais, mas Oliver Stone poderia ter feito O Mensageiro. O filme talvez até tivesse saído melhor.

Na era George W. Bush, no pós-11 de Setembro, Guantánamo virou prisão militar de segurança máxima para onde os EUA enviavam suspeitos de terrorismo. Eram encarcerados sem julgamento, bastava a suspeita. Uma aberração jurídica que inspirou Michael Winterbottom, Road to Guantanamo - que Obama desmontou ao assumir o poder. Foi um primeiro passo para a aproximação que agora se consuma.

Nem todo mundo deve estar feliz. Little Havana deve estar sendo palco de protestos. Andy Garcia, homem de bem e artista talentoso, foi dos raros a equalizar as ditaduras de Batista e Fidel Castro - em A Cidade Perdida, filme não destituído de qualidades estéticas, mas desprezado pela crítica por seu alinhamento com a cultura de Miami.

Lembrem-se de Michael Mann, de Miami Vice. Há uma conexão cubana no longa que ele fez inspirado na série de TV que criou. A conexão das drogas. Nem todo cubano que fugiu da ilha foi um Tony Manero em potencial, mas o testemunho do cinema apontou, na maioria das vezes, para outra coisa que não a quimera do democratismo.