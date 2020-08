Devastação em Beirute deixa libaneses furiosos com governo

Marc Santora e Megan Specia / The New York Times, O Estado de S.Paulo

BEIRUTE - O Líbano iniciou um período oficial de luto nacional na quinta-feira, dois dias após a poderosa explosão em Beirute arrasar bairros inteiros na movimentada metrópole. O número oficial de mortos subiu para 137 e, com mais de 5 mil pessoas feridas e quilômetros de entulho ainda cobrindo a área ao redor do epicentro da explosão no porto de Beirute.

Autoridades disseram que deve levar “muito tempo” para se definir o número real de vítimas da tragédia. Escavadoras do Exército libanês atravessaram os destroços, tentando limpar estradas para que os trabalhadores de emergência pudessem alcançar as áreas mais atingidas.

Moradores da capital, amplamente conhecidos pela resiliência forjada durante anos de guerra civil, espalharam-se pela cidade para examinar os destroços e iniciar o que promete ser uma tarefa hercúlea de reconstrução.

O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou o centro de Beirute nesta quinta-feira, onde prometeu prestar assistência, incluindo “várias toneladas de equipamentos médicos”, e recebeu calorosamente os opositores do governo.

"Quero me encontrar com todas as forças políticas libanesas para discussões muito francas", disse Macron, cujo país é o antigo governante colonial do Líbano, quando ele chegou. “Porque além da explosão, sabemos que a crise aqui é grave. Implica uma responsabilidade histórica para os líderes atuais. ”

Descrença na mudança

Rima Tarabay, que mora perto do porto, capturou a exaustão do público com um governo dividido por facções, atormentado pela corrupção e marcado pela incompetência.

"Os libaneses estão nas ruas, mostrando grande solidariedade, e as autoridades estão ausentes", disse ela. "É impressionante, por um lado, desolador, por outro."

Os moradores se juntaram a equipes de trabalhadores de toda a região, enchendo caminhão após caminhão com restos da vida das pessoas que voaram pelos ares junto com suas casas, espalhados em forma de destroços pelas ruas.

Com quase 300 mil desabrigados, os líderes locais disseram que estavam se esforçando para atender às suas necessidades. Vários dos principais hospitais da cidade não podem ser usados, e as autoridades de saúde disseram que estão ficando sem suprimentos para tratar os feridos.

O porto era um centro crucial, com 60% das importações do país fluindo por ele, em uma cidade que é o motor econômico do Líbano. As operações portuárias agora estão paralisadas e o suprimento de grãos do país foi destruído pela explosão, levantando preocupações sobre a segurança alimentar no país de 6,8 milhões de pessoas.

A calamidade agravou uma crise financeira e política já terrível, com inflação crescente e desemprego generalizado. O Banco Mundial estimou em novembro que a pobreza no Líbano deveria aumentar de 30 para 50% este ano - e isso foi antes da pandemia de coronavírus ter causado um impacto devastador na economia.

O governo estima que o dano físico causado pela explosão seja de US$ 15 bilhões, e não está claro o quanto a comunidade internacional estará disposta a dar ajuda financeira a um governo libanês conhecido por disfunção.

O primeiro-ministro Hassan Diab prometeu uma investigação completa sobre a explosão, que, segundo autoridades, foi causada por materiais altamente explosivos armazenados no porto, e prometeu justiça aos responsáveis.

Mas suas palavras não acalmaram a crescente raiva da população, ainda mais depois da revelação de que funcionários do governo estavam cientes, durante anos, do perigo representado por 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenado no porto.

Revolta com o governo

Um grupo de médicos que foram fundamentais nas manifestações antigovernamentais no ano passado organizou um protesto para a tarde de quinta-feira no Hospital St. Joseph, no centro de Beirute.

"Se não mudarmos hoje, vamos calar a boca para sempre", escreveram os organizadores em um panfleto que promove a ação, de acordo com um relatório local. Eles disseram que o governo deixou as pessoas com duas opções: "Morra devagar (fome e doença)" ou "morra rapidamente (ferimento por explosão)".

Ramez al-Qadi, um proeminente âncora da televisão, escreveu em sua conta no Twitter: "Ou eles continuam nos matando ou nós os matamos". Uma hashtag que ficou em alta nos trending topics do Twitter no Líbano na quarta-feira foi traduzida como "corte os laços".

Imagens do dano capturaram a escala da devastação, com uma cratera fumegante que se estende por mais de 200 metros e a onda de choque da explosão danificando os edifícios em um raio de quase cinco quilômetros. Atrás de cada janela quebrada e prédio destruído havia uma história humana.

Os funerais dos mortos na explosão começaram nesta quinta-feira, com pequenos grupos de pessoas que se reuniram em toda a cidade para enterrá-los.

Um funeral para Sahar Fares, uma médica de emergência de 24 anos que se juntou a outros no porto para ajudar a extinguir um incêndio inicial, e acabou abatida pela enorme explosão, foi ao ar na televisão nacional na manhã de quinta-feira.

Seu caixão branco, cercado por membros das forças armadas, foi carregado por uma guarda de honra de caminhões de bombeiros e equipes de emergência enquanto sua família em luto o seguia. Os caminhões que ladeavam o caminho estavam envoltos em faixas com uma foto de Fares, sorrindo e de uniforme.

"Minha irmã é uma heroína", uma mulher podia ser ouvida gritando através de soluços quando o caixão de Fares foi carregado em um veículo. "Ela foi alguém que serviu que sacrificou sua vida para salvar o país."

A hostilidade em relação ao governo ficou clara com a resposta à visita de Macron. Ao percorrer o bairro de Gemmayzeh, que foi especialmente atingido, ele logo foi cercado por uma multidão que denunciou com raiva o governo libanês.

Voluntários que estavam limpando a rua gritavam "O povo exige a queda do governo".

Apesar de seu passado colonial no Líbano, a França mantém fortes relações com seu antigo território. Em 2017, Macron interveio com sucesso para libertar o então primeiro-ministro libanês Saad Hariri da Arábia Saudita, uma medida que ajudou o presidente francês a criar boa vontade no Líbano.

"Como você quer dar dinheiro a eles, eles não roubam?" um homem gritou com ele, referindo-se à elite política do Líbano.

"Você está protegendo bandidos", disse outro enquanto Macron implorava à multidão. "Você confia em mim?" ele disse, conforme imagens transmitidas peela televisão libanesa. Em um ponto, Macron foi mostrado abraçando uma mulher afetada pela explosão.

"Quero que essa ajuda chegue diretamente ao povo libanês", continuou ele. "Todos sentimos a dor quando o porto explodiu."

Macron, que tentou aprofundar os laços diplomáticos entre as duas nações, foi recebido no aeroporto na quinta-feira pelo presidente Michel Aoun.

Mas enquanto o Líbano precisa urgentemente de assistência internacional, muitos estavam céticos de que a visita traria mudanças significativas ao governo da nação.

“Os libaneses precisam de apoio e incentivo, mas isso vai mudar alguma coisa? Isso é improvável ”, disse Tarabay, que trabalhou como assessora de Hariri. "A França doou dinheiro por muito tempo a sucessivos governos libaneses", acrescentou. "Mas para onde foi o dinheiro?"

Havia preocupações mais imediatas no terreno, enquanto as equipes de busca vasculhavam campos de metal retorcido e detritos, na esperança de encontrar sobreviventes naquilo que era tanto uma corrida frenética quanto uma operação delicada. Dezenas de tendas de equipes de resgate lotaram a área do porto, enquanto as equipes tentavam coordenar seus esforços.

Emilie Hasrouty, cujo irmão, Ghassan Hasrouty, estava trabalhando no porto no momento da explosão, disse que sua esperança estava arrefecendo. "A lógica diz que meu irmão se evaporou", escreveu ela no Twitter. "A esperança diz que ele pode ter se escondido no início do incêndio."

Ela acrescentou em outro post que as autoridades disseram que não escavariam a área, mesmo depois que a família se ofereceu para pagar pelo equipamento.

Sua filha, Tatiana Hasrouty, disse à CNN que seu pai estava na sala de operações da loja de grãos no momento da explosão e acredita que ele e seus colegas ainda podem estar presos sob os escombros. "Ele foi trabalhar na terça-feira e nunca mais o vimos", disse ela.