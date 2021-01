Dez bebês morrem em um incêndio em uma maternidade na Índia

MUMBAI - Dez bebês morreram neste sábado, 9, durante um incêndio na maternidade de um hospital no estado de Maharashtra, na Índia. A equipe conseguiu resgatar sete recém-nascidos no hospital distrital de Bhandara (centro), mas não conseguiu salvar outros dez bebês, disse o médico Pramod Khandate à AFP. Os bebês falecidos teriam entre alguns dias e três meses.

“A causa do incêndio é desconhecida, mas nossa equipe apagou o fogo o mais rápido possível. Os bebês foram asfixiados pela fumaça”, acrescentou o médico.

As enfermeiras acionaram o alarme ao perceber que havia ocorrido um incêndio na unidade neonatal do hospital. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se propagasse para outras partes do edifício.

"Uma tragédia de partir o coração em Bhandara, Maharashtra, onde perdemos preciosas vidas jovens", declarou o primeiro-ministro Narendra Modi no Twitter.

O líder da oposição, Rahul Gandhi, classificou essas mortes como "extremamente trágicas". As autoridades ordenaram uma investigação imediata, após este novo drama em um estabelecimento hospitalar.

Em 2011, um incêndio matou mais de 90 pessoas em um hospital em Calcutá (West Bengal, Leste). Em agosto de 2020, um incêndio no hospital Ahmedabad (Gujarat, noroeste) matou oito pacientes com covid-19. Em novembro daquele ano, outros cinco pacientes com coronavírus morreram em um incêndio em uma clínica em Rajkot, estado de Gujarat.

Diante dessas tragédias, o Supremo Tribunal Federal solicitou um relatório sobre a segurança dos hospitais que tratam dos casos de coronavírus./AFP