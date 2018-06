Dez civis morrem no avanço de grupo xiita contra redutos da Al Qaeda no Iêmen Cerca de 10 civis foram mortos quando combatentes muçulmanos xiitas do grupo Houthi, apoiados pelo governo iemenita, atacaram redutos da rede Al-Qaeda e seus aliados tribais sunitas no centro do país, neste domingo, disseram membros de tribos locais.