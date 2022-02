'Não imaginei que ele fosse adiante com isso', disse Biden ao se dar conta da invasão da Ucrânia

Michael D. Shear, Zolan Kanno-Youngs e Katie Rogers, The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON — Ron Klain, o chefe de gabinete da Casa Branca, deu um discurso motivacional na manhã de 18 de fevereiro, na reunião diária entre os mais graduados conselheiros do presidente: Os próximos dez dias, disse ele, serão os mais determinantes da presidência de Joe Biden.

Comandantes militares e chefes de inteligência do presidente Biden tinham dito a ele que a invasão russa era inevitável. Klain, veterano em Washington e um dos conselheiros mais próximos de Biden, também os recordou de algo que todos já sabiam: A iminente guerra terrestre na Europa coincidiria com um dos momentos mais críticos para a presidência de Biden.

O presidente havia terminado sua consideração sobre as candidatas para a Suprema Corte e estava determinado a anunciar sua decisão no fim da semana. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estavam prestes a divulgar novas diretrizes que marcariam uma nova fase da pandemia, que havia perseguido Biden ao longo do primeiro ano de seu mandato. E o presidente precisava começar a ensaiar seu primeiro discurso do Estado da União, a ser realizado 11 dias depois.

Todos os presidentes são afrontados com episódios que escapam de seu controle, forçados a reagir ao mundo em volta deles com mais frequência do que são capazes de concebê-lo. Mas os estarrecedores eventos da semana passada escantearam, no momento, a altercação no Congresso a respeito da agenda doméstica de Biden e já redefinem o arco da história de sua presidência.

Este relato tem como base entrevistas com uma dúzia de autoridades e ex-autoridades do governo, a maioria concordou em descrever as deliberações internas sob condição de anonimato.

Conselheiros de Biden afirmam as ações do presidente nos dias recentes foram exemplo da cautela e da construção de consenso que sempre estiveram no centro de suas campanhas eleitorais. Em seu discurso sobre o Estado da União, nesta terça-feira, Biden deverá focar na inflação e na economia ainda em recuperação, as preocupações primárias dos americanos.

Mas rascunhos do discurso foram revisados repetidamente ao longo da semana para dar conta da insatisfação de Biden em relação ao presidente russo, Vladimir Putin, e da série de eventos na Europa, com um olhar fixado firmemente no lugar de Biden na história.

Desde aquela reunião, Putin iniciou a maior guerra terrestre na Europa em 70 anos, Biden indicou a juíza Ketanji Brown Jackson para se tornar a primeira ministra negra nos 232 anos de história da Suprema Corte, e o CDC anunciou novas regras, que retornam o país para uma realidade próxima à normalidade.

“Faça o que fizer, você sempre estará à mercê de eventos que se desdobram em outros lugares do mundo”, afirmou David Axelrod, que foi um dos mais graduados conselheiros do ex-presidente Barack Obama. “Este período é um exemplo vívido disso.”

Domingo, 20 de fevereiro

Uma mensagem que Biden quis reforçar para seu Conselho de Segurança Nacional na Sala de Crise da Casa Branca na manhã do domingo foi que os EUA permaneciam “em compasso com seus aliados e parceiros”, conforme colocou posteriormente o secretário de Estado, Antony Blinken.

Esse desejo estava no cerne da resposta americana, que Biden havia definido com Blinken, Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente, e outros conselheiros. Os resultados logo ficariam claros, e a equipe de Biden aguardou nações europeias emitirem sanções antes de seguir a toada.

A diplomacia, incluindo um telefonema de 15 minutos entre Biden e o presidente francês, Emmanuel Macron, não fora capaz de acalmar o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, que vinha se frustrando cada vez mais com os alertas de Biden sobre uma invasão. Quando retornava da Conferência de Segurança e Munique, no domingo, a vice-presidente, Kamala Harris, conversou com Biden do avião, o Air Force Two.

Ela havia repetido a Zelenski que os EUA acreditavam que a invasão russa era iminente, disse ela a Biden. E Harris havia garantido ao presidente ucraniano que o governo americano estava pronto para impor punições econômicas juntamente com seus aliados europeus.

Mas as questões sobre guerra e diplomacia abriram caminho — brevemente — para assuntos de saúde pública. Naquela tarde, o médico Anthony Fauci, o mais graduado conselheiro de saúde pública de Biden, trouxe boas notícias: Pode ser que finalmente possamos tirar as máscaras.

Biden vinha enfrentado crescente pressão de governadores democratas para responder à ansiedade de eleitores exaustos com restrições. Mas, conforme havia prometido, ele esperava o posicionamento das autoridades sanitárias federais do CDC, que trabalhavam havia semanas em diretrizes que sugerem que 70% dos americanos poderiam parar de usar máscaras, sinalizando para o início da transição da pandemia para uma endemia que seria parte da vida cotidiana.

Mas naquele domingo Biden teve pouco tempo para tratar da pandemia. No fim daquela tarde, assessores conduziram o presidente para a Sala de Jantar de Estado, onde o púlpito o esperava. Seria sua primeira oportunidade para ensaiar — uma versão preliminar — do discurso do Estado da União.

Segunda-feira, 21 de fevereiro

Na segunda-feira, Biden assistiu o furioso discurso de Putin, no qual o presidente russo reafirmou seus descontentamentos. O líder do Kremlin alertou que, se a Ucrânia não recuasse, seria responsável pela “possibilidade da continuação do derramamento de sangue”.

Biden, estudioso de conflitos internacionais e diplomacia, teve duas reações, de acordo com fontes que conversaram com ele sobre o discurso.

A fala de Putin expressou uma nefasta confirmação das informações levantadas pelos comandantes militares e chefes de inteligência de Biden, que havia semanas acreditavam que o presidente russo provavelmente levaria adiante suas ameaças contra a Ucrânia. Nesse sentido, a marcha russa a caminho da guerra na Europa não foi nenhuma surpresa.

Mas ainda assim Biden ficou chocado, conforme afirmou a um de seus mais graduados conselheiros, enquanto ambos discutiam o discurso de Putin no Salão Oval.

Naquela noite, Biden fez uma breve pausa para participar, via Zoom, da shivá (rito judaico de luto) em memória à mãe de sua nora, que morrera havia pouco. Ao longo da semana, Biden encaixou telefonemas de parentes enlutados, afirmaram autoridades, em intervalos entre discussões sobre segurança nacional e reuniões com líderes mundiais.

Posteriormente na segunda-feira, Biden e seus assessores discutiram a possibilidade do discurso de Putin prenunciar ou não uma invasão, um termo que o presidente e as autoridades americanas vinham evitando desde o início da crise. Por fim, eles concordaram em colocar Jon Finer, um conselheiro de segurança nacional, na TV para definir a situação segundo essa terminologia.

O discurso de Putin deixou claro ao presidente que a guerra era inevitável. “O sujeito vai mesmo em frente com isso”, afirmou Biden a um de seus mais graduados conselheiros.

Quarta-feira, 23 de fevereiro

Na tarde da quarta-feira, a situação na Ucrânia era preocupante. Biden, no Salão Oval até mais tarde do que o normal, recebeu telefonemas do general Mark Milley, comandante do Estado-Maior Conjunto dos EUA, e Lloyd Austin III, o secretário de Defesa. Tropas russas moviam-se de maneiras não vistas anteriormente, mesmo poucas horas antes.

No Pentágono, autoridades disseram a repórteres acreditar que uma invasão em escala total à Ucrânia poderia começar até as 18h, e alguns graduados comandantes eram vistos checando as horas em seus relógios com frequência.

A pressão por sanções mais severas continuou ao longo do dia. Por mais de um ano, Biden tinha hesitado em usar sanções para impedir o gasoduto russo conhecido como Nord Stream 2, que era vital para a Alemanha. Mas na terça-feira a Alemanha havia suspendido o projeto, um sinal de que estava unida a favor de duras sanções, mesmo que isso significasse severas consequências domesticamente. Biden também ordenou sanções contra a empresa por trás do gasoduto.

Biden passou o resto da noite preparando-se para uma nova guerra na Europa na Sala do Tratado, o ornado recinto no segundo andar da ala residencial da Casa Branca de onde o ex-presidente William McKinley acompanhou a assinatura do tratado de paz que pôs fim à Guerra Hispano-Americana, em 1898. A notícia da invasão à Ucrânia chegou às 22h, no horário da Costa Leste dos EUA.

Minutos depois, Biden estava no telefone com Zelenski. O presidente americano compartilhou com seu homólogo ucraniano as mais recentes informações de inteligência que possuía a respeito do avanço da Rússia e fez uma pergunta simples ao colega, de acordo com uma fonte ciente do telefonema: “O que podemos fazer por vocês?”.

Zelenski pediu que Biden dissesse ao mundo que se manifestasse contra a invasão e que impusesse sanções contra a Rússia.

Biden ficou até depois da meia-noite editando uma declaração durante seu telefonema com Zelenski, determinado a garantir que o tom fosse correto.

Biden também precisava decidir quem nomear para a Suprema Corte. Ele havia prometido anunciar sua escolha até o fim do mês, que estava prestes a terminar. Ele queria mais uma noite para pensar no assunto, recordou um de seus principais assessores.

Sexta-feira, 25 de fevereiro

Revelar a nomeada para a Suprema Corte pareceu ralentar o tempo, afirmou um conselheiro-sênior da Casa Branca.

Horas antes, Biden tinha participado de uma cúpula virtual com a Otan na Sala de Crise, onde bandeiras de cada país da aliança haviam sido colocadas na noite anterior. O presidente ucraniano havia emitido um comunicado pedindo mais ajuda. “Estamos defendendo nosso país sozinhos. As forças mais poderosas do mundo estão assistindo tudo à distância”, afirmou ele, insistindo que as sanções tinham surtido pouco efeito.

Mas quando Biden começou a falar, às 14h02 da sexta-feira, com a juíza Jackson e a vice-presidente Harris ao seu lado, num cenário histórico, as preocupações a respeito da guerra a 7,7 mil quilômetros de lá pareceram se esvanecer por um breve momento.

Nos dias que precederam o anúncio, um fluxo constante de rascunhos de falas era apresentado ao presidente: Uma equipe trabalhava em anúncios para diferentes indicações para a Suprema Corte, outra trabalhava no discurso do Estado da União, e uma terceira, em suas várias declarações a respeito da crise na Ucrânia.

O presidente havia terminado sua consideração sobre as possíveis nomeações dias antes, mas não contou a ninguém sua decisão, em parte para evitar vazamentos. Ele ouviu Harris, que entrevistou todas as candidatas individualmente em chamadas de Zoom. Na quinta-feira à noite, numa chamada realizada a partir da Sala do Tratado, Biden ofereceu o cargo à juíza Jackson.

“Eu gostaria que você entrasse na Suprema Corte. Que tal?”, Biden disse a ela, de acordo com a gravação da videoconferência que ele postou no Twitter.

A Casa Branca havia se preparado para que o anúncio fosse feito em qualquer dia daquela semana, apesar de Biden haver expressado desejo de fazê-lo na sexta-feira, exatamente dois anos após ter prometido, já a caminho de sua candidatura à presidência, nomear a primeira mulher negra como ministra da corte, afirmou uma autoridade.

Biden e sua equipe foram saudados com aplausos dos funcionários da Casa Branca reunidos na Sala de Jantar de Estado. Mas o tempo para apreciar o momento foi curto para um presidente em extrema necessidade de uma vitória em sua agenda doméstica e que ainda revisava rascunhos de seu discurso do Estado da União.

Biden logo retornou à Sala do Tratado, no segundo andar da ala residencial da Casa Branca, com Sullivan, Klain e outros conselheiros.

Por dias, o presidenta havia resistido à pressão de impor sanções diretamente contra Putin, porque não tinha claro se os líderes europeus estavam dispostos a dar esse passo. Mas naquele momento surgiram notícias de que os governos da Europa estavam fazendo exatamente isso. Em uma série de telefonemas, Biden confirmou com seus homólogos que eles estavam dispostos a punir Putin e seus parentes.

Biden pegou o telefone e ligou para Jen Psaki, a secretária de imprensa da Casa Branca, que tinha o comunicado pronto. “Vá em frente”, disse ele.

Sábado, 26 de fevereiro

Biden passou o sábado em sua casa em Wilmington, Delaware, preparando-se para encarar o Congresso nesta terça-feira em seu discurso do Estado da União.

Os combates continuaram intensos na Ucrânia, enquanto tropas russas avançaram em direção à capital. Mil oitocentas e setenta e duas pessoas morreram de covid. E a juíza Jackson iniciou sua preparação com assessores da Casa Branca para o que alguns esperam ser uma contenciosa batalha por sua confirmação.

Foi um lembrete, como colocou um conselheiro de Biden, de que “isso é só o começo”. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO