Dez estados escolhem rival de Obama nesta Superterça

WASHINGTON - Dez estados e 419 delegados estão em jogo nesta Superterça, o dia mais importante nas primárias republicanas nos Estados Unidos e no qual os quatro pré-candidatos presidenciais do partido medirão forças: Mitt Romney, Rick Santorum, Newt Gingrich e Ron Paul.

Superterça em cada estado

Geórgia: este estado conservador do sudeste repartirá a maior quantidade de delegados do dia (76). Segundo pesquisas, Gingrich, que nasceu na Geórgia, é o favorito para ganhar no local. E para continuar na disputa, ele precisa conseguir essa vitória.

Ohio: definirá 63 delegados, menos do que a Geórgia, mas é a batalha mais importante do dia. O estado já decidiu eleições presidenciais para democratas e republicanos no passado. Nenhum presidente americano foi eleito sem ter vencido nas gerais em Ohio. Romney e Santorum estão empatados nas pesquisas.

Tennessee: outro estado conservador do sudeste, no qual estão em jogo 55 delegados. Santorum lidera as últimas enquetes, mas a pouca distância de Romney.

Virgínia: estado tradicionalmente conservador, mas que em 2008 votou em Barack Obama. Definirá 46 delegados. Em Virgínia, só estão na disputa Romney, o provável ganhador, e Paul, pois Gingrich e Santorum não recolheram a tempo as dez mil assinaturas necessárias para participar da votação.

Oklahoma: estado do sul, muito conservador em questões sociais. As pesquisas apontam uma vitória do católico Santorum devido ao seu discurso contra o aborto e o casamento homossexual. Repartirá 40 delegados.

Massachusetts: estado do nordeste, que foi governado por Romney há cinco anos e onde ele deverá conquistar uma vitória fácil. Estão em jogo 38 delegados.

Idaho: um quarto deste estado é mórmon, a religião de Romney. Sua baixa densidade populacional e o método de votação (caucus ou assembléias populares) podem favorecer um bom resultado de Paul. Definirá 32 delegados.

Dakota do Norte: outro estado com população pequena e onde Paul faz uma intensa campanha para conseguir sua primeira vitória. O ganhador levará 28 delegados.

Alasca: a republicana mais famosa do estado e ícone do movimento direitista Tea Party, a ex-candidata à vice-presidência Sarah Palin, fez vários comentários favoráveis a Gingrich, embora não tenha anunciado seu apoio oficial ao ex-presidente da Câmara dos Representantes. Paul também tem chances no Alasca, que definirá 24 delegados.

Vermont: estado vizinho a Massachusetts que distribuirá 17 delegados. Pesquisas indicam uma vitória de Romney, embora Santorum possa ser uma surpresa.