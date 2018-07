Dez mil iraquianos fugiram da Síria em uma semana

O governo iraquiano está trazendo os refugiados de volta em aviões de carga, disse Fleming, acrescentando que a Agência saudou o anúncio do primeiro-ministro Nouri al Maliki de que os sírios terão passagem livre na fronteira. Até agora, cerca de 7,5 mil sírios buscaram refúgio no Iraque, afirmou a porta-voz.

No total, cerca de 150 mil sírios estão sendo abrigados nos países vizinhos, 30 mil a mais do que em 18 de julho. Somente na segunda-feira, 6 mil sírios chegaram na Líbia, mas o número já saltou para 30 mil, diz a ONU. As informações são da Dow Jones