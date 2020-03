Dez mísseis atingem base com soldados americanos no Iraque

Ao menos dez foguetes atingiram uma base do exército iraquiano que abriga tropas americanas nesta quarta-feira, 11, no 22º ataque contra alvos americanos no país desde o final de outubro, informaram fontes oficiais.

O ataque não causou vítimas ou danos, disse o exército iraquiano, e não teve autoria reivindicada por nenhum grupo até o momento, embora no passado Washington tenha atribuído este tipo de ataque a facções pró-Irã. O número de foguetes lançados nesta quarta-feira é particularmente alto.

Um subcontratado dos EUA foi morto em um ataque com foguete contra uma base militar iraquiana em Kirkuk no final de 2019, que por sua vez desencadeou vários ataques de retaliação no Iraque e na Síria, contra forças pró-Teerã, incluindo brigadas do Hezbollah.

Depois disso, as tensões entre Washington e Teerã aumentaram, levando ao assassinato em Bagdá do poderoso general iraniano Qassim Suleimani em um ataque por drone comandado pelos EUA.

A coalizão internacional, criada para combater o grupo jihadista Estado Islâmico (IS) em 2014 e liderada pelos Estados Unidos, é composta por dezenas de países e milhares de soldados estão no Iraque. Embora o EI tenha perdido o território de seu "califado", abrangendo o Iraque e a Síria, o grupo ainda possui células clandestinas ou adormecidas que podem realizar ataques.

O parlamento iraquiano votou recentemente para que 5.200 soldados dos EUA deixem o país, uma decisão que ainda não foi implementada pelo governo. Mas o Iraque está submerso há meses em um verdadeiro pântano político. /EFE