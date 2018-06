Dez morrem em confronto com a polícia em Bangladesh Ao menos dez pessoas morreram neste domingo após a polícia entrar em confronto com milhares de islamitas radicais que exigiam uma nova lei da blasfêmia, transformando partes da capital de Bangladesh em um campo de batalha. O hospital universitário de Daca confirmou três das morte, segundo informou o inspetor de polícia, Mozammel Haq. Autoridades disseram que outros sete mortos foram confirmados por duas clínicas privadas. As informações são da Dow Jones.