Dez mulheres morrem após cirurgia de esterilização malsucedida na Índia Dez mulheres morreram e 14 estão em estado grave depois de passarem por cirurgias malsucedidas em um "campo" de esterilização coletivo do governo no Estado de Chhattisgarh, no centro da Índia, informaram autoridades nesta terça-feira.