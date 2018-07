Dez pessoas morrem em ataques no Iraque A explosão de dois carros bomba na cidade de Mosul, norte do Iraque, e o ataque de oito homens contra a casa de um professor no centro do país deixaram pelo menos dez mortos hoje. A violência varre o Iraque no momento em que o governo xiita e outras facões políticas debatem a possibilidade de pedir que algumas forças norte-americanas permaneçam no país após 31 de dezembro, o prazo final para que todos os militares dos Estados Unidos deixem o Iraque, após mais de oito anos de guerra.