Dez pessoas morrem em naufrágio de barco na Guiné

Segundo Ali Bamba, um oficial da região de Forecariah, onde ocorreu o incidente neste sábado, o motor do pequeno barco de madeira falhou e as ondas empurraram a embarcação na direção do navio. O bote virou quando colidiu.

Ali Bamba afirmou que 18 pessoas foram resgatadas. Os corpos dos 10 mortos foram transferidos para o necrotério de Forecariah. De acordo com a autoridade, há pouca esperança de encontrar os desaparecidos com vida.

A região onde o incidente ocorreu possui muitas ilhas pequenas onde o transporte marítimo de pessoas e produtos é comum. As vias fluviais da áreas costumam ficar lotadas e acidentes são normais. Fonte: Dow Jones Newswires.