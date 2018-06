Dez trabalhadores morrem em incêndio em Moscou

A agência de notícias Interfax informou que a companhia Tashir Construction era responsável pela conclusão do edifício, que estava prevista para junho de 2012. No entanto, a porta-voz da empresa, Marina Gaze, disse, segundo a agência, que o trabalho de construção do prédio estava concluído. Ela negou que as vítimas eram funcionários da companhia e disse que a construtora poderá "esclarecer" quem eram e porque estavam lá.

O número elevado de mortes no incêndio deste sábado ressalta o fraco padrão de segurança que se tornou comum em um país onde a propina é muito difundida e as regulações raramente são cumpridas. As informações são da Associated Press.