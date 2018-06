Dez turistas são assassinados no Paquistão

O ataque ocorreu no final do sábado (22) próximo à base de Nanga Parbat, uma das montanhas mais altas do mundo, no distrito de Diamer, na região de Gilgit-Baltistan, no norte do Paquistão. O policial de Diamer, Mahammed Naveed, disse que os assassinos tinham o grupo como alvo. "Eles vieram e abriram fogo contra eles", afirmou. "Está confirmado que foram assassinados", acrescentou.

A mídia local informou que o grupo era composto por cinco ucranianos, três chineses e um russo. Os turistas faziam parte de uma expedição para subir a montanha, a nona mais alta do mundo. O Taleban paquistanês disse que seu grupo Janud Hafsa foi o responsável pelo ataque.

O porta-voz do grupo, Ishanullah Ihsan, disse que o ataque era uma vingança pelo assassinato de Wali ur Rehman, um líder do alto escalão do Taleban paquistanês, durante um ataque por aviões não tripulados (drone) dos Estados Unidos no norte do Waziristão, em maio, e para expressar a ira contra o apoio da comunidade internacional aos ataques feito por aviões desse tipo. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.