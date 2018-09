Dezenas de bombeiros combatem incêndio em escola em Londres

LONDRES - Dezenas de bombeiros tentavam controlar um incêndio em uma escola de ensino fundamental em Londres na madrugada desta terça-feira, 4, segundo autoridades locais citadas pela emissora britânica BBC. Ainda não há informações sobre vítimas.

De acordo com a Brigada de Incêndio de Londres (LFB, na sigla em inglês), 20 viaturas e 80 bombeiros combatiam as chamas que se espalhavam pela Roding Primary School, em Dagenham, leste da capital britânica. A Polícia Metropolitana de Londres chegou a fechar as vias próximas.

Ao menos metade do edifício ficou em chamas e a causa do incêndio ainda é desconhecida. A LFB disse que o fogo já foi controlado, mas está preocupada que um cilindro de propano localizado dentro do prédio possa explodir, segundo informações do jornal The Guardian.

@LondonFire rodding primary school# Dagenham up in flames pic.twitter.com/7oBOWy61ib — Jon h (@67jrde) September 4, 2018

A Roding Primary School, uma das maiores escolas de ensino fundamental de Londres e do Reino Unido, estava fechada em razão das férias de verão, que terminariam nesta quarta-feira.