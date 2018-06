Dezenas de garotas são sequestradas na Nigéria Dezenas de meninas e mulheres foram sequestradas por extremistas islâmicos no nordeste da Nigéria. Pelo menos 70 adolescentes foram capturados nos estados de Borno e Adamawa desde 18 de outubro, de acordo com o presidente do governo local, Shettima Maina, e moradores que falaram sob condição de anonimato.