Dezenas de imigrantes ilegais morrem asfixiados em caminhão na Tanzânia

NAIRÓBI - Pelo menos 45 imigrantes ilegais etíopes que viajavam escondidos em um caminhão morreram asfixiados na Tanzânia, enquanto outros 72 se encontram em situação crítica por falta de oxigênio, informou o vice-ministro do Interior tanzaniano, Pereira Ame Silima, citado nesta quarta-feira, 27, pelo diário local "The Guardian".

Silima afirmou que os corpos foram encontrados na terça-feira, 26, na floresta de Chitego, no distrito de Kongwa, no centro da Tanzânia. "Quando o motorista se deu conta de que havia mortos, os abandonou na floresta e fugiu com o caminhão", indicou Silima, antes de acrescentar que os imigrantes provavelmente estavam a caminho de Malauí.

Em sua maioria, os mortos são pessoas idosas, enquanto os sobreviventes são jovens que foram atendidos em hospitais da região, à espera de as autoridades tanzanianas entrarem em contato com a Embaixada da Etiópia para analisar o caso. "Estamos investigando o caso e buscando o veículo que os transportava", indicou o vice-ministro tanzaniano.