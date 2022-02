Dezenas de manifestantes contra a guerra na Ucrânia são presos na Rússia

Dezenas de pessoas foram presas nesta quinta-feira, 24, em Moscou, em diferentes protestos contra a guerra da Rússia na Ucrânia, segundo correspondentes da AFP e portais de notícias locais.

A polícia antidistúrbios russa prendeu dezenas de pessoas na praça Pushkin em Moscou, enquanto em São Petersburgo, a antiga capital imperial, cerca de 20 pessoas foram detidas.

Autoridades russas advertiram que reprimiriam qualquer manifestação "não autorizada" contra a guerra na Ucrânia.

De acordo com o portal independente Meduza, os protestos também foram organizados em outras cidades russas, onde também ocorreram prisões.

Só na capital russa, cerca de 700 pessoas participam do ato contra a operação russa na Ucrânia, relata o portal, que atua com o status de "agente estrangeiro" no país.

Os manifestantes marcham pelas avenidas centrais da capital com gritos de "não à guerra".

Entre os presos em Moscou pela manifestação contra a guerra na Ucrânia estão a ativista Marina Litvinovich e o diretor de teatro Yevgeny Berkovich.

As autoridades russas advertiram hoje contra a organização de ações em massa não autorizadas, dizendo que a violação da lei pode levar a várias punições, incluindo responsabilidade criminal. / AFP, EFE