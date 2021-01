Dezenas de pessoas em lista de terroristas do FBI participaram de motim em Washington, diz jornal

WASHINGTON - Dezenas de pessoas cujos nomes estão em uma lista de terroristas participaram dos eventos pró-presidente Donald Trump em Washington, no dia 6, um dia caótico que terminou com uma multidão violenta invadindo o Capitólio dos EUA. A informação é do jornal The Washington Post, que citou como fontes pessoas familiarizadas com as evidências coletadas pelo FBI em sua investigação.

Os indivíduos dessa lista que estiveram em Washington naquele dia são suspeitos, em sua maioria, de serem supremacistas brancos. Segundo o jornal, a conduta dessas pessoas no passado alarmou tanto os investigadores que seus nomes foram previamente inseridos no banco de dados nacional de triagem de terroristas, ou TSDB, sinalizados como potenciais riscos à segurança.

A lista de observação é maior e separada da lista de "exclusão aérea" que o governo mantém para evitar que suspeitos de terrorismo embarquem em aviões, e os listados não são automaticamente impedidos de entrar em qualquer espaço público ou comercial, disseram funcionários do atual governo e de anteriores.

A presença de tantos indivíduos sob vigilância em um único lugar - sem medidas de segurança mais robustas para proteger o público - é um exemplo das falhas de inteligência que não previu o ataque da semana passada. O episódio fez com que legisladores corressem para salvar suas vidas e deixou cinco pessoas mortas - entre elas, um policial.

A revelação segue uma reportagem do Washington Post no início desta semana detalhando a falha do FBI em agir agressivamente após um relatório da inteligência interna apontar discussões prévias na internet sobre planos para "atacar o Congresso, quebrar janelas, arrombar portas e ficar violento, se preparar para a guerra".

Outros funcionários atuais e de administrações prévias disseram, segundo o jornal, que a presença desses indivíduos em meio a milhares de partidários fervorosos de Trump reunidos para o que foi anunciado como a última chance de expressar oposição à certificação de Joe Biden como o próximo presidente não os surpreendeu.

Ainda assim, a revelação ressalta as limitações de tais listas de observação, de acordo com o Post. Embora tenham como objetivo melhorar a coleta e o compartilhamento de informações entre as agências de investigação, elas estão longe de ser um meio infalível de detectar ameaças com antecedência.

Desde sua criação, a lista de terroristas vigiados, mantida pelo FBI, cresceu para incluir centenas de milhares de nomes. Colocar o nome de alguém na lista de observação não significa que ela será observada o tempo todo, ou mesmo a maior parte do tempo, por motivos de praticidade e justiça. Mas pode alertar diferentes agências do governo, como agentes de fronteira ou polícia estadual, para examinar mais de perto certas pessoas que encontram.

Não está claro se alguma das dezenas de pessoas já presas por supostos crimes no Capitólio estão na lista de terroristas.

"O governo dos EUA está empenhado em proteger o país de ameaças e ataques terroristas e procura fazer isso de uma maneira que proteja as liberdades, privacidade e direitos civis e liberdades de pessoas dos EUA e outros indivíduos com direitos sob a lei americana", disse uma fonte do governo ao jornal, acrescentando que por causa de questões de segurança, o governo tem uma política de não confirmar nem negar o status de lista de observação de uma pessoa.

O FBI não quis comentar, segundo o Post.

Os atos de violência na semana passada levaram a Câmara dos Deputados a acusar o presidente Donald Trump por supostamente incitar a violência - impondo a ele o segundo impeachment em um único mandato de quatro anos - e pode ter consequências significativas dentro das agências de segurança nacional e policiais.

Dentro do FBI e do Departamento de Segurança Interna (DHS), as autoridades estão lidando com questões espinhosas sobre raça, terrorismo e direitos de liberdade de expressão enquanto alguns investigadores questionam se mais poderia ter sido feito para prevenir a violência da semana passada.

Enquanto alguns funcionários federais pensam que o governo deveria investigar mais agressivamente o terrorismo doméstico e extremistas, outros estão preocupados que o FBI, o DHS e outras agências possam reagir de forma exagerada à violência recente, indo longe demais na vigilância das discussões online, ameaçando a Primeira Emenda (que aborda a liberdade de expressão).

Vários policiais disseram estar chocados com os antecedentes de alguns indivíduos sob investigação em conexão com a rebelião no Capitólio, um grupo de suspeitos que inclui policiais e militares atuais e antigos, executivos do mundo dos negócios e proprietários de comércio de meia-idade.

O TSDB, muitas vezes citado dentro do governo simplesmente como "a lista de observação", é supervisionado pelo Centro de Triagem de Terroristas do FBI, que foi criado após os ataques de 11 de setembro de 2001 realizados pela rede Al-Qaeda.

A lista de observação pode ser usada como uma ferramenta investigativa e de alerta precoce, mas seu objetivo principal é ajudar várias agências governamentais a se manterem informadas sobre o que os indivíduos considerados riscos potenciais estão fazendo e para onde viajam, de acordo com pessoas familiarizadas com o trabalho que, como outros, falou na condição de anonimato porque o trabalho é delicado.

Frequentemente, isso pode ser feito como um "golpe silencioso", ou seja, se alguém na lista de vigilância for parado por excesso de velocidade, essa informação é normalmente inserida no banco de dados sem que o indivíduo ou mesmo o policial que escreveu a multa saiba, disse uma pessoa.

Depois do ataque à Maratona de Boston, em 2013, por exemplo, o FBI rapidamente pesquisou um banco de dados semelhante para ver quais pessoas haviam viajado recentemente para aquela cidade ou levantado outras suspeitas sobre um possível envolvimento.

Antes do episódio de 6 de janeiro, agentes do FBI visitaram vários supostos extremistas e os aconselharam a não viajar para a capital do país. Muitos obedeceram, mas de acordo com pessoas familiarizadas com a ampla investigação, dezenas de outros cujos nomes aparecem na lista de vigilância de terroristas aparentemente compareceram, com base em informações analisadas pelo FBI.

Separadamente, enquanto o FBI está procurando centenas de suspeitos de distúrbios que se dispersaram de volta para suas cidades, os agentes federais estão cada vez mais focados em supostos líderes, membros e apoiadores dos Proud Boys, um grupo machista com ligações com o nacionalismo branco.

Os Proud Boys participaram dos protestos da semana passada, e os agentes do FBI estão examinando de perto o papel seus adeptos podem ter desempenhado na organização, direção ou execução da violência, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O presidente do grupo, Enrique Tarrio, planejava comparecer ao comício de Trump em 6 de janeiro, mas foi preso quando chegou em Washington e acusado de contravenção, de destruição de propriedade, em conexão com a queima de uma bandeira do movimento Black Lives Matter retirada de uma igreja em Washington. Tarrio disse ao Post na quarta-feira que seu grupo não organizou o cerco ao Capitólio.

Tarrio disse que está desencorajando ativamente os membros a comparecer às marchas armadas planejadas para domingo e à Marcha da Milícia do Milhão na próxima semana, na posse de Biden. Os Proud Boys, disse ele, "congelaram os atos e não organizarão nenhum evento no próximo mês".

Não está claro quantos devotos do Proud Boys aceitarão a ordem para "congelar atos". Mesmo antes do motim de 6 de janeiro, investigadores federais e locais estavam trabalhando para entender os planos, objetivos e atividades do grupo.

Em particular, alguns policiais federais descreveram o grupo como aproximadamente equivalente a uma gangue de rua que atraiu um grau incomum de atenção nacional, em parte porque Trump os mencionou especificamente durante um de seus debates na televisão com Biden durante a campanha. Outros funcionários expressaram preocupação de que o grupo possa estar crescendo rapidamente para algo mais perigoso e direcionado.

O FBI já prendeu dezenas de manifestantes acusados, e as autoridades prometeram que nos casos de conduta mais flagrante, eles buscarão acusações duras e raramente usadas como conspiração sediciosa, que acarreta uma possível sentença de prisão de 20 anos.

O bureau continua a enfrentar críticas por sua forma de lidar com um relatório interno de 5 de janeiro alertando sobre as discussões sobre violência no Congresso no dia seguinte. Steven D'Antuono, o chefe do escritório do FBI em Washington, afirmou nos dias após o motim que o bureau não tinha informações antecipadas indicando que a manifestação seria outra coisa senão uma demonstração pacífica.

O relatório do FBI de 5 de janeiro, escrito pelo escritório do bureau em Norfolk, Virgínia, ao qual o Post teve acesso, mostra que não foi esse o caso, e o Departamento de Justiça tomou outras medidas indicando que os funcionários estavam pelo menos um pouco preocupados com a possível violência no dia seguinte. Ao menos 100 policiais foram enviados para complementar a segurança no prédio do Departamento de Justiça, um movimento incomum semelhante ao que o departamento fez em junho para responder aos distúrbios civis decorrentes dos protestos por justiça racial.

Cientes das críticas de que as forças de segurança adotaram uma abordagem severa e direta aos protestos do Black Lives Matters em Washington no ano passado, os funcionários do Departamento de Justiça se submeteram à Polícia do Capitólio para defender seu prédio e os legisladores lá. Alguns ex-funcionários questionaram se o FBI e o Departamento de Justiça deveriam ter feito mais.

"Não teria sido suficiente para o bureau simplesmente compartilhar informações, se o fizesse, com as autoridades locais e estaduais ou agências parceiras federais", disse David Laufman, ex-oficial de segurança nacional do Departamento de Justiça.

"Era responsabilidade do bureau defender uma resposta federal coordenada à medida que a crise se desenrolava e nos dias seguintes. E atualmente não está claro até que ponto o FBI agiu dessa forma durante as exigências impostas em 6 de janeiro e no período imediatamente posterior."