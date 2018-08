Dezenas de venezuelanos deixam o Peru em voo fretado por Maduro

LIMA - Mais de 80 venezuelanos deixaram o Peru nesta segunda-feira, 27, em um avião enviado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como parte do programa "Retorno à Pátria". Os repatriados embarcaram no Aeroporto Internacional de Lima em um voo da estatal venezuelana Conviasa. Segundo governo, grupo não teria encontrado as oportunidades que buscavam no estrangeiro.

O voo foi anunciado pela Chancelaria da Venezuela. Ao todo, 89 venezuelanos, entre eles 22 crianças, pediram para serem incluídos no programa após passarem pela "dura realidade" no país andino, diz o governo Maduro. O "Retorno à Pátria" foi criado em abril por Maduro como forma de dar suporte aos venezuelanos que deixaram o país e agora desejam retornar.

Gobierno Bolivariano facilita retorno al país de 89 connacionales desde Perú. Luego de haber emigrado a la nación andina, y tras atravesar una dura realidad, venezolanos y venezolanas solicitaron ser incorporados al Plan #VueltaALaPatria impulsado por el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/LAyHvqt6IJ — Cancillería ???? (@CancilleriaVE) 28 de agosto de 2018

Robinson Martínez, engenheiro mecânico de 32 anos, disse ter visto o anúncio do programa nas redes sociais há duas semanas e decidiu retornar com a filha, Victoria, de oito anos, à Venezuela após não conseguir emprego no Peru. Sua esposa permanecerá no país devido a seu emprego em uma rádio peruana. "O Peru abriu as portas, mas não implementou nada que estava planejado. Apenas abriu seu coração", disse Martínez.

Segundo a Organização Internacional de Migração, 85% dos venezuelanos trabalham em condições informais no Peru. Ao todo, mais de dos 400 mil imigrantes da Venezuela residem no país andino, de acordo com estimativas do governo local. No último sábado, 25, o diretor de Comunidades Peruanas no Exterior do Ministério das Relações Exteriores do Peru, Enrique Bustamonte, afirmou que a viagem de retorno seria paga pela Venezuela.

Após a saída dos 89 venezuelanos, o presidente da ONG União Venezuelana no Peru, Oscar Pérez, criticou o programa venezuelano afirmando se tratar de um "show" para desqualificar o fluxo migratório do país.

"Este retorno é parte de um show que será apresentado nos próximos dias por Nicolás Maduro na rádio e na televisão para desqualificar a diáspora venezuelana no Peru, assim como a natureza das constantes demonstração de solidariedade em matéria migratória e humanitária do governo peruano", disse Pérez. "É um plano bem articulado do alto governo Nicolás Maduro para classificar como mendigos os venezuelanos que residem no Peru."

No último sábado, 25, o Peru adotou uma restrição migratória para proibir a entrada de imigrantes sem passaporte no país. Na prática, a medida limita a entrada de venezuelanos, que enfrentam dificuldades para adquirir o documento, processo que pode levar vários meses na Venezuela. //ASSOCIATED PRESS, EFE