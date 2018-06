Dezenas morrem em combate entre governo e rebeldes na Síria

De acordo com o Observatório da Síria de Direitos Humanos, uma organização baseada no Reino Unido, os rebeldes reconquistaram parte do território perdido nas últimas semanas na província de Daraa, no sul do país. De acordo com os ativistas, os combates deixaram ao menos 37 mortos do lado dos rebeldes e 22 militares do governo.

Já os Comitês de Coordenação Local, outro grupo ativista, disse que a violência em Daraa deixou ao menos 27 mortos apenas na segunda-feira.

Na segunda-feira, o exército sírio fez um movimento para capturar diversas cidades na província de Daraa, cortando assim a ligação entre os rebeldes e a Jordânia, de onde eles recebiam suprimentos. Hoje, entretanto, forças rebeldes recapturaram boa parte do terreno perdido.

A guerra civil na Síria entra em seu quinto ano com mais 220 mil vítimas. Fonte: Associated Press.