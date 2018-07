Dezoito mil civis paquistaneses fogem de ofensiva Pelo menos 18 mil pessoas fugiram das suas casas no distrito tribal paquistanês de Khyber, temendo uma escalada nos combates entre as tropas do governo e os extremistas islâmicos, disseram funcionários paquistaneses nesta terça-feira. O distrito montanhoso está na rota dos comboios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o Afeganistão e é uma área de confrontos entre insurgentes e regulares paquistaneses. O exército do Paquistão ordenou aos civis que deixem a região porque uma ofensiva militar já começou, informou a agência France Presse (AFP).