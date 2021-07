Dezoito trabalhadores morrem em acidente rodoviário na Índia

Dezoito trabalhadores que dormiam na rodovia devido a um problema mecânico no ônibus em que viajavam no norte da Índia foram mortos em uma colisão com um caminhão, segundo informou a polícia local, nesta quarta-feira, 28.

Pelo menos outras 19 pessoas ficaram feridas na tragédia no estado de Uttar Pradesh, disse um oficial da polícia local.

A maioria dos trabalhadores estava voltando para suas casas no estado ocidental de Bihar após terminar seus contratos de trabalho.

Os passageiros saíram do ônibus depois que o eixo de acionamento quebrou e estavam dormindo sob o veículo quando um caminhão o atropelou por trás.

Os paramédicos tiveram que retirar corpos presos sob o ônibus de dois andares.

"A administração do distrito e a polícia lançaram uma investigação e estamos assegurando que os feridos recebam o melhor tratamento médico disponível", disse Satya Narayan Sabat, chefe da polícia.

A extensa rede rodoviária da Índia é mal conservada e notória por seus perigos.

Cerca de 150.000 pessoas morrem todos os anos em acidentes rodoviários no país, de acordo com números oficiais.

As principais causas de acidentes são a velocidade, bem como a não utilização de cintos de segurança e capacetes em motocicletas. / AFP