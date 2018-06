Diálogo entre governo e oposição venezuelana continua neste sábado

SANTO DOMINGO - O governo e a oposição da Venezuela continuam neste sábado, 13, em Santo Domingo, o diálogo com o qual se busca uma solução para a crise vivida nesse país, anunciou o chanceler da República Dominicana, Miguel Vargas.

Ao final da reunião de sexta-feira, 12, Vargas disse que se tem tratado de um 'dia de sucesso' e que, neste sábado, continuam as conversas.

O chanceler dominicano fez estas declarações para a imprensa após uma intensa jornada de conversações que duraram quase 12 horas.

O diálogo começou formalmente em 1º de dezembro, depois que as conversações de setembro ficassem no ar durante várias semanas, e ao final das conversas de 15 de dezembro ambas as partes destacaram os avanços, mas reconheceram que precisavam de mais tempo para chegar a um acordo. /EFE

A crise na Venezuela atingiu um novo patamar nos últimos dias. A Provea, ONG de defesa dos direitos humanos, percorreu supermercados em Caracas e constatou que os venezuelanos começaram a consumir comida para cachorro e ração de galinha. Nesta quinta-feira, quatro pessoas morreram em saques e confrontos com a polícia causados pela falta de comida, aumentando para sete o número de mortos nas últimas duas semanas.