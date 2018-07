Diálogo ocorre nas redes sociais

Um levantamento do I-Group sobre o uso as redes sociais pelas campanhas presidenciais deste ano mostrou ampla vantagem de Barack Obama nas redes sociais. Quase 32 milhões de pessoas "curtiram" a fan page do democrata no Facebook, 20 milhões a mais do que na rede social de Mitt Romney. No número de "engajados", porém, o republicano ganha: 2,4 milhões comentam os posts no Facebook do conservador - e 2,3 milhões falam sobre as publicações de Obama.

No Twitter, Obama tem mais de 21 milhões de seguidores, Romney, quase 1,7 milhão.

"A função das redes sociais é estabelecer uma troca", disse Índio Brasileiro, diretor do I-Group. / G.R.