Diálogos entre Farc e governo avançam As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) disseram ontem ter encontrado pontos em comum com o governo ao analisar a pobreza vivida pelo setor agrícola no país andino, a primeira questão levantada pelo diálogo de paz que busca acabar com 50 anos de conflito armado. A mesa para negociar a paz entre o grupo rebelde e o governo foi instalada há dois meses e a agenda tem, além da reforma agrária, temas como garantias para o exercício da política, o fim do conflito e do narcotráfico.