Diário de Guevara sobre revolução é publicado em Cuba Cuba publicou os diários que Ernesto "Che" Guevara escreveu durante a revolução cubana, quando lutou ao lado de Fidel Castro. O "Diário de um Combatente" cobre o período que vai de 1956 até o final de 1958, dias antes de a Revolução Cubana levar Fidel ao poder. O livro começa com sua chegada a Cuba a bordo do barco "Granma", juntamente com Fidel e Raúl Castro e cobre sua marcha para o lado leste da ilha até a capital.