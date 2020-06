Dicionário de referência nos EUA muda definição de 'racismo' após pedido de jovem negra

NOVA YORK - O dicionário de referência americano Merriam-Webster modificará sua definição da palavra racismo, seguindo a sugestão de uma jovem negra, que deseja refletir melhor a influência do fenômeno nas populações afetadas. Recém-formada pela Drake University (Iowa), Kennedy Mitchum entrou em contato com a instituição - que publica seus dicionários desde 1847 - para sugerir uma atualização.

"Eu disse a eles que eles deveriam incluir o fato de um grupo de pessoas estar sujeito a opressão sistemática. Isso não é simplesmente: eu não gosto de alguém", explicou a jovem à rede local da KMOV. A pedido da AFP, o gerente editorial da Merriam-Webster, Peter Sokolowski, confirmou que a definição será alterada após a troca com Mitchum.

O responsável lembrou que a segunda das três definições da palavra racismo já se refere a esse conceito "e vamos torná-lo ainda mais claro em nossa próxima versão". Na versão atual da segunda definição, o racismo é "uma doutrina ou programa político baseado no racismo e projetado para executar seus princípios" ou "um sistema político ou social baseado no racismo".

Um dos gerentes editoriais do dicionário indicou à jovem que as definições de outras palavras "ligadas ao racismo ou com conotação racial" seriam atualizadas, sem especificar quais. "Pedimos desculpas por qualquer dano que possamos ter causado por não fazê-lo mais cedo", escreveu o funcionário, de acordo com uma mensagem postada pela Drake University e retuitada por Mitchum.

O site Merriam-Webster registrou quase 50 milhões de visitantes únicos em maio, de acordo com o site SimilarWeb. / AFP