Dilma chega a assunção para participar de cúpula do Mercosul

ASSUNÇÃO - A presidente Dilma Rousseff desembarcou, às 9h50 (horário local), em Assunção para participar da 49ª Cúpula do Mercosul. A presidente passará quatro horas na capital do Paraguai, que atualmente ocupa a presidência temporária do bloco.

Pela agenda oficial, a presidente participa de um encontro com outros chefes de Estado dos países membros do Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai) e de nações associadas (Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname).

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não participará da reunião. Ele desistiu na noite de domingo depois que os chanceleres discutiram incluir duas medidas relacionadas à proteção dos direitos humanos, impulsionadas pelo Paraguai.

Dilma se junta aos ministros Armando Monteiro (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Mauro Vieira (Relações Exteriores), que participaram de reuniões com seus pares do Mercosul no domingo.

Na volta ao Brasil, a presidente dará posse aos ministros Nelson Barbosa, que assume a Fazenda, e Valdir Simão, no Planejamento.